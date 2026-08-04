सुबह की मीठी शुरुआत का हेल्दी फंडा! मखाना हलवा खाएंगे तो स्वाद के साथ मिलेगी एनर्जी, मिनटों में ऐसे करें तैयार

Makhana Halwa Recipe: सुबह-सुबह अगर कुछ मीठा और स्वादिष्ट खाने का मन करे, लेकिन साथ ही हेल्थ से भी समझौता नहीं करना चाहते, तो मखाना हलवा शानदार विकल्प हो सकता है. मखाने से बनी यह डिश स्वाद में लाजवाब होने के साथ पेट को भी संतुष्टि देती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या लंबी-चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती. मखाना आमतौर पर व्रत और फलाहार के दौरान खूब खाया जाता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की डाइट में भी शामिल किया जा सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे एक पसंदीदा हेल्दी फूड बनाते हैं. दूध, मखाने, ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से घी के साथ तैयार किया गया हलवा स्वाद और पौष्टिकता का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है.

अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और दिन की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में करना चाहते हैं, तो मखाना हलवा जरूर ट्राई कर सकते हैं. यह रेसिपी नाश्ते के अलावा व्रत, त्योहार या अचानक मीठा खाने की क्रेविंग होने पर भी बनाई जा सकती है. आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और पौष्टिक मखाना हलवा बनाने की आसान विधि.

मखाना हलवा बनाने के लिए सामग्री

मखाना

दूध

देसी घी

चीनी

मखाना हलवा बनाने की विधि

स्टेप 1- पोषण से भरपूर मखाना हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में मखाने डालें और उन्हें मीडियम आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें. अब मखाने बाउल में निकालकर कुछ देर ठंडे होने के लिए रख दें. इसके बाद मिक्सर जार में डालकर मखाने दरदरे पीस लें.

स्टेप 2- अब कड़ाही में देसी घी डालें और उसके पिघल जाने पर पिसे हुए मखाना को कड़ाही में डालें और उन्हें चलाते हुए भून लें. मखाने तब तक भूनना है जब तक कि उनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए.

स्टेप 3- इस दौरान गैस की फ्लेम को धीमी कर दें और कड़ाही मेथ थोड़ा-थोड़ा करते हुए दूध डालते जाएं. इस दौरान करछी की सहायता से मखाने को चलाते भी जाएं.

स्टेप 4- इसके बाद हलवे में स्वादानुसार चीनी मिलाएं. हलवे के साथ चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हलवा पकने दें. हलवा चलाते हुए 8-10 मिनट तक पकाना है.

स्टेप 5- जब हलवा भीनी खुशबू देने लगे और कड़ाही छोड़ना शुरू कर दे तो गैस बंद कर दें. ब्रेकफास्ट के लिए टेस्टी और हेल्दी मखाना हलवा बनकर तैयार हो चुका है. इसे गर्मागर्म ही सर्व करें.