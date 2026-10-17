Basket Chaat Recipe: घर पर बनाएं लखनऊ की फेमस बास्केट चाट, कुरकुरे और चटपटे स्वाद जीत लेगा दिल, सीखें रेसिपी

Basket Chaat Recipe: लखनऊ का नाम सुनते ही यहां के लजीज पकवानों की याद आने लगती है. कबाब और कुलचे से लेकर चटपटी चाट तक, नवाबों के शहर का जायका लोगों को खूब पसंद आता है. इन्हीं खास स्ट्रीट फूड में शामिल है बास्केट चाट, जो अपने कुरकुरे आलू के कटोरे और खट्टे-मीठे स्वाद के लिए मशहूर है. इसमें आलू की कुरकुरी बास्केट के अंदर दही, उबले आलू, चटनी और मसालों को मिलाकर परोसा जाता है. अगर आप भी रोजाना के नाश्ते से हटकर कुछ नया और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से लखनऊ के अंदाज वाली बास्केट चाट तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

बास्केट चाट बनाने के लिए सामग्री

मैदा – 1 कप

आलू – 2

अनार दाने – 2 टेबलस्पून

स्प्राउट्स – 1/4 कप

दही – 1/4 कप

हरा धनिया चटनी – 2 टेबलस्पून

इमली की चटनी – 2 टेबलस्पून

बूंदी – 2 टेबलस्पून

बेसन सेव – 1/4 कप

हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून

लाल मिर्च पाउडर – 2 चुटकी

भुना जीरा पाउडर – 1/4 टी स्पून

काला नमक – स्वादानुसार

पापड़ी – 2

तेल – तलने के लिए

नमक – स्वादानुसार

बास्केट चाट बनाने की विधि

स्टेप 1- बास्केट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैदा लें और उसे एक बर्तन में छान लें. अब इसमें चुटकीभर नमक और 1 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें. मैदे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लें.

स्टेप 2- इसके बाद इसे एक सूती कपड़े से ढककर लगभग आधा घंटे के लिए अलग रख दें. तय समय के बाद आटा लें और एक बार दोबारा गूंदे फिर इसकी लोइया बना लें. अब एक लोई लें और उसे पूरी की तरह गोल बेल लें.

स्टेप 3- जब लोई बिल जाए तो एक कटोरी उसके बीच में रखें और उसके बाहरी हिस्से पर बेली पूरी चिपका दें. इसके पहले ऊपर से चारों ओर कटोरी पर तेल लगा लें. अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें.

स्टेप 4- जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें बेली पूरी लगी कटोरी को छोड़ दें. धीरे-धीरे तेल में कटोरी अलग होने लगेगी. अब मैद से तैयार कटोरी को तब तक तल लें जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए. इसके बाद इसे निकालकर एक प्लेट में अलग रख लें.

स्टेप 5- अब स्प्राउट्स को लें और उसे उबाल लें. इसके बाद मैदे की कटोरी में सबसे पहले स्प्राउट्स डाल दें. इसके ऊपर थोड़ा सा दही और हरी धनिया चटनी डालें. फिर इमली की मीठी चटनी डालकर ऊपर से अनार दाने डाल दें.

स्टेप 6- अब थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक डालें. इसके बाद बूंदी और बेसन की सेव डालकर सबसे ऊपर कटी हरी धनिया पत्ती से गार्निश करें. लखनवी स्वाद से भरपूर बास्केट चाट बनकर तैयार हो चुकी है.