रात के बचे हुए चावल फेंकना बंद कीजिए! मिनटों में बनाएं ऐसे कुरकुरे राइस पकोड़े, हर कोई पूछेगा- रेसिपी बताओ!

Rice Pakoda Recipe: अक्सर घरों में रात को चावल बच जाते हैं और अगले दिन समझ नहीं आता कि उनका क्या किया जाए. ऐसे में लोग उन्हें फेंक देते हैं. लेकिन, अब आपको फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्यों कि, इन्हीं बचे हुए चावलों से आप ऐसा कुरकुरा और स्वादिष्ट स्नैक तैयार कर सकते हैं, जिसे बच्चे हों या बड़े, हर कोई चटकारे लेकर खाएगा. जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बेसन और मसालों के साथ तैयार होने वाले क्रिस्पी राइस पकोड़े की. ये स्वाद में इतने लाजवाब होते हैं कि शाम की चाय, ब्रेकफास्ट या अचानक आए मेहमानों के लिए भी परफेक्ट साबित होते हैं. कम समय में बनने वाली यह रेसिपी न सिर्फ फूड वेस्टेज रोकती है, बल्कि बची हुई चीजों को नई और टेस्टी डिश में बदलने का शानदार तरीका भी है. आइए जानतें हैं चावल के पकोड़े बनाने की सिंपल रेसिपी.

चावल के पकोड़े बनाने के लिए सामग्री

रात के बचे चावल से पकोड़े बनाने के लिए आपके पास कुछ सामग्री होना चाहिए. इसके लिए आपके पास पके चावल, बेसन, अदरक कद्दूकस, प्याज बारीक कटा, हरी मिर्च कटी, हरा धनिया बारीक कटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा पाउडर, तेल और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

चावल के पकोड़े बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर चावल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए चावल एक बड़ी मिक्सिंग बाउल में डाल दें. अब इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें. इसके बाद चावल में बारीक कटा प्याज, बेसन, हरी धनिया पत्ती डालकर सभी को अच्छी तरह से मिला लें.

स्टेप 2- अब इस मिश्रण में कद्दूकस अदरक और लाल मिर्च पाउडर डाल दें. फिर हींग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालकर मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें. अब तैयार मिश्रण को 10 मिनट के लिए ढककर अलग रख दें.

स्टेप 3- अब मिश्रण लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल न ही ज्यादा गाढ़ा और न ही ज्यादा पतला रहे. अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें.

स्टेप 4- तेल गर्म होने के बाद चावल के घोल से पकोड़े निकालकर गर्म तेल में डालें और उन्हें तलें. कुछ देर तक तलने के बाद पकोड़े पलट दें और दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से सेंक लें.

स्टेप 5- पकोड़ो को तब तक तलना है जब तक कि दोनों ओर से वे गोल्डन ब्राउन होकर क्रिस्पी न हो जाएं. इसके बाद पकोड़ों को एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह सारे घोल से चावल के पकोड़े तैयार कर लें. अब स्नैक्स के लिए चावल के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं. इन्हें टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.