नाश्ते में खाना चाहते हैं कुछ टेस्टी? मात्र 10 मिनट में बनाएं लौकी-बेसन का चीला, खाते ही कहेंगे वाह

Lauki Besan Cheela Recipe: अगर आप रोज-रोज एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो गए हैं और कुछ स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी ट्राई करना चाहते हैं, तो लौकी-बेसन का चीला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह डिश न सिर्फ खाने में मजेदार है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. लौकी जहां शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है. वहीं, बेसन इसमें प्रोटीन और स्वाद दोनों जोड़ देता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन चीले को और भी पौष्टिक और लाजवाब बना देता है. इस चीले को आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, या फिर दिन में हल्की भूख लगने पर स्नैक्स के तौर पर भी ले सकते हैं. इतना ही नहीं, शाम की चाय के साथ भी यह एक शानदार ऑप्शन है. बच्चों के टिफिन के लिए भी यह हेल्दी और टेस्टी चॉइस बन सकता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि लौकी-बेसन का चीला बनाना बेहद आसान है और इसे तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाली इस रेसिपी को आप बिना ज्यादा मेहनत के बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं, कैसे बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर लौकी-बेसन का चीला-

लौकी बेसन का चीला बनाने के लिए सामग्री

घर पर लौकी का बेसन बनाने के लिए कुछ ही सामग्री चाहिए. इसके लिए बस बेसन, लौकी कद्दूकस, हरी मिर्च कटी, हरा धनिया कटा, हल्दी,

लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, सोडा, तेल और नमक होना चाहिए.

लौकी बेसन का चीला बनाने की विधि

घर पर स्वादिष्ट लौकी बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को साफ पानी से धोएं और छिलनी की मदद से उसका छिलका उतार लें. इसके बाद लौकी को एक बर्तन में कद्दूकस कर लें.

अब एक बर्तन में बेसन छानकर डालें. इसके बाद बेसन में कद्दूकस लौकी डालें और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें. फिर बेसन-लौकी के मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सोडा, अजवाइन डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

अब मिश्रण में हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक मिलाएं, फिर थोड़ा-थोड़ा करते हुए पानी डालें और पतला घोल तैयार कर लें. इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन/तवा मीडियम आंच पर गर्म करें.

जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैलाएं. अब एक कटोरी में लौकी-बेसन का घोल लें और उसे तवे के बीच में डालकर गोल-गोल करते हुए चीला फैला दें.

कुछ देर तक चीला सेकने के बाद उसके किनारों पर थोड़ा सा तेल डालें और चीला पलट दें. इसके बाद चीले की ऊपरी सतह पर थोड़ा सा तेल लगाएं. अब चीले को दोनों ओर से पलटते हुए तब तक सेकें जब तक कि दोनों तरफ से चीला सुनहरा होकर क्रिस्पी न हो जाए.

इसके बाद चीला एक प्लेट में उतारें. इसी तरह सारे घोल से लौकी-बेसन के चीले तैयार कर लें. अब चीलों को चटनी या सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें.