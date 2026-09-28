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Khandvi Recipe: घर पर बनाएं गुजरात की फेमस खांडवी, खाने बढ़ जाएगा स्वाद, इस तरीके से बनेगी परफेक्ट और मुलायम

Khandvi Recipe: गुजराती स्नैक्स की बात हो और खांडवी (Khandvi) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. पीली-पीली, बेहद मुलायम और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली खांडवी देखने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, खाने में उससे कहीं ज्यादा मजेदार होती है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 28, 2026 5:37:34 PM IST

Khandvi Recipe
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Khandvi Recipe: गुजराती स्नैक्स की बात हो और खांडवी (Khandvi) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. पीली-पीली, बेहद मुलायम और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली खांडवी देखने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, खाने में उससे कहीं ज्यादा मजेदार होती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी बहुत खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है. बेसन और दही जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों से घर पर ही स्वादिष्ट खांडवी तैयार की जा सकती है.

अगर आपको भी बाजार जैसी सॉफ्ट और परफेक्ट खांडवी बनाना मुश्किल लगता है और कई बार बेसन का बैटर सही तरीके से नहीं जमता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स का ध्यान रखकर आप पहली बार में भी बढ़िया खांडवी बना सकते हैं. इसे नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या हल्की-फुल्की भूख लगने पर स्नैक्स के तौर पर परोसा जा सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

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खांडवी बनाने के लिए सामग्री

  • बेसन – 100 ग्राम
  • दही – 1 कप
  • हरी मिर्च कटी – 2
  • हल्दी – 1/4 टी स्पून
  • अदरक पेस्ट – 1/2 टी स्पून
  • कच्चा नारियल कद्दूकस – 1 टेबलस्पून
  • हरा धनिया कटा – 1 टेबलस्पून
  • कड़ी पत्ते – 4-5
  • तेल – 1 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादनुसार

खांडवी बनाने की विधि

स्टेप 1- गुजराती स्टाइल की खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले दही को लें और उसे अच्छी तरह से फेंट लें. इसके बाद बेसन को छानकर एक बर्तन में निकाल लें. अब बेसन में दही डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद बेसन के घोल में 2 कप पानी, अदरक का पेस्ट, हल्दी और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को अच्छे से मिला दें. अब एक कड़ाही को मीडियम आंच पर गैस पर रखकर उसमें बेसन का तैयार घोल डालकर करछी की मदद से उसे चलाते रहें.

स्टेप 2- जब बेसन का घोल गाढ़ा होने लग जाए तो गैस की आंच कम कर दें. इसके बाद घोल को 9-10 मिनट तक धीमी आंच पर ही पकने दें. इस दौरान घोल को लगातार चलाते रहना है. अब तक खांडवी का घोल अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका होगा. अब एक ट्रे लें और खांडवी के घोल को इसमें पतला-पतला कर फैलाते जाएं. अगर घोल ज्यादा हो तो ट्रे की संख्या बढ़ा सकते हैं.

स्टेप 3- इसके बाद ट्रे को 10 मिनट के लिए अलग रख दें. इतने वक्त में घोल ठंडा होकर जम जाएगा. अब जमी हुई परत को चाकू की सहायता से 2 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टियों में काट लें. इसके बाद इन पट्टियों को गोल-गोल कर रोल तैयार कर लें.

स्टेप 4- अब एक कड़ाही में तेल गर्म कर उसमें राई, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर तीनों को अच्छे से भून लें. इसके बाद राई के इस तड़के को सारी खांडवी पर एक-एक कर चम्मच की मदद से डालते जाएं. इस तरह आपके स्नैक्स के लिए स्वादिष्ट गुजराती खांडवी बनकर तैयार हो चुकी है. ये रेसिपी बच्चों को भी काफी पसंद आएगी.

Tags: Food recipehealthy foodlifestyle
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