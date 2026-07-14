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लो-कार्ब, हाई टेस्ट! वेट लॉस जर्नी में कारगर है कीटो उपमा की यह हेल्दी रेसिपी, आसान है बनाने का तरीका

Keto Upma Recipe: अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और रोज़ एक ही तरह का हेल्दी खाना खाकर बोर हो चुके हैं, तो कीटो उपमा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: July 14, 2026 8:09:43 PM IST

सीखिए, कीटो उपमा की रेसिपी बनाने का आसान तरीका. (AI)
सीखिए, कीटो उपमा की रेसिपी बनाने का आसान तरीका. (AI)


Keto Upma Recipe: अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और रोज़ एक ही तरह का हेल्दी खाना खाकर बोर हो चुके हैं, तो कीटो उपमा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. कम कार्ब्स और पोषक तत्वों से भरपूर यह डिश न सिर्फ लंबे समय तक पेट भरा रखती है, बल्कि शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन भी देती है. रंग-बिरंगी सब्जियों से तैयार होने वाला कीटो उपमा स्वाद और सेहत का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसे आप नाश्ते, लंच या हल्के डिनर के रूप में आसानी से अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

बता दें कि, कीटो उपमा बनाने के लिए कई तरह की सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है. ये सब्जियां न सिर्फ उपमा टेस्टी बना देती हैं बल्कि इसे पौष्टिकता से भी भर देती है. आपने अगर कभी कीटो उपमा की रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो हमारी बताई विधि की मदद से कीटो उपमा को बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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कीटो उपमा बनाने के लिए सामग्री

घर पर कीटो उपमा बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास- फूलगोभी/ब्रोकली, गाजर, हरी मिर्च कटी, कढ़ी पत्ते, शिमला मिर्च कटी, पत्तागोभी कसा, टमाटर, मटर दाने, राई, काली मिर्च पाउडर, अदरक कद्दूकस, ऑलिव ऑयल, चाट मसाला, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक होना चाहिए. 

कीटो उपमा बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट कीटो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले फूलगोभी या ब्रोकली को लें और उसके टुकड़े काट लें. इसके बाद मिक्सर जार में फूलगोभी टुकड़े डालकर उन्हें दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि फूलगोभी का पेस्ट नहीं बनाना है. 

स्टेप 2- इसके बाद गाजर और शिमला मिर्च को कद्दूकस कर लें. अब टमाटर और हरी मिर्च के बारीक टुकड़े करें. इसके बाद एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें.

स्टेप 3- जब तेल गर्म हो जाए तो कड़ाही में राई और कढ़ी पत्ते डालकर धीमी आंच पर भूनें. जब राई चटकने लगे तो कड़ाही में बारीक कटी हरी मिर्च और कसा हुआ अदरक डालकर चलाते हुए भूनें. 

स्टेप 4- अब कड़ाही में फूलगोभी, बारीक कटा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दूकस गाजर और मटर के दाने डालकर चलाते हुए भूनें. इस दौरान गैस की फ्लेम धीमी रखें. कुछ देर तक भूनने के बाद उपमा में काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक मिक्स कर दें.

स्टेप 5- आप चाहें तो उपमा में भुनी मूंगफली और अन्य वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं. जब उपमा अच्छी तरह से पक जाए तो गैस बंद कर दें. टेस्टी वेजिटेबल कीटो उपमा बनकर तैयार हो चुका है. कई लोग उपमा में सूजी को डालते हैं, ऐसे में बेहद कम मात्रा में उपमा में सूजी का भी प्रयोग किया जा सकता है.

Tags: famous foodFood recipehealthy recipe
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