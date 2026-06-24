कच्चे आम से मिनटों में बनाकर खाएं खट्टी-मीठी चटनी, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सीखें बनाने का तरीका

Kacche Aam Ki Chutney Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही रसीले आमों की मिठास हर किसी को भाती है, लेकिन इस दौरान कच्चे आम का भी अलग ही मजा होता है. खासकर कच्चे आम से बनने वाली खट्टी-मीठी चटनी, जो स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन मेल है. यह चटनी पूरे समर सीजन में खाने का जायका बढ़ाने के लिए एक शानदार विकल्प बन जाती है. कच्चे आम की चटनी को आप लंच या डिनर के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इसे समोसे, पकौड़े या अन्य स्नैक्स के साथ भी खाया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इसे बड़े चाव से खाना पसंद करता है.

अगर आप भी इस बार घर पर कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो कच्चे आम की यह चटनी एकदम परफेक्ट रेसिपी है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान है और यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है. बस सही सामग्री और आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप स्वादिष्ट खट्टी-मीठी आम की चटनी तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.

कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सामग्री

घर पर कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए 10-11 सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए कच्चे आम, गुड़, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, सिरका, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पुदीना पत्ते, तेल और नमक चाहिए.

कच्चे आम की चटनी बनाने की विधि

स्टेप 1- कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सही कच्चे आम (कैरी) का चुनाव करें. चटनी के लिए सख्त कैरी लें. इन्हें पहले पानी में डालकर धोएं. इसके बाद छिलनी की मदद से छिलके उतार लें.

स्टेप 2- इसके बाद चाकू की मदद से कच्चे आम को लंबाई में काट लें. अब एक कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें सौफ, मेथी दाना और जीरा डालकर कुछ देर तक भूनें.

स्टेप 3- 10-15 सेकंड तक मसाले भूनने के बाद इसमें कैरी के टुकड़े डालकर बड़ी चम्मच की मदद से मिलाएं. 3-4 मिनट तक इन्हें पकाने के बाद कड़ाही में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें.

स्टेप 4- पुदीना पत्ते डालने के बाद आधा गिलास पानी डालें और कड़ाही को ढककर चटनी को पकने दें. जब कच्चे आम थोड़ा पक जाएं तो उसमें कुटा हुआ गुड़ डालें और मिलाकर दोबारा पकाएं.

स्टेप 5- जब गुड़ पिघल जाए तो उसमें काला नमक और सादा नमक स्वादानुसार डालकर चम्मच की मदद से मिक्स करें. अब चटनी को तब तक पकाएं जब तक कि कच्चे आम पारदर्शी नजर न आने लगें. चटनी में आप अपने स्वाद के हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं.

स्टेप 6- चटनी पकने के बाद गैस बंद कर दें और ठंडी होने दें. ठंडी होने के बाद कच्चे आम की खट्टी-मीठी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है.