Jaggery Tea : हर बार फट जाती है गुड़ की चाय, तो सीख लें दूध डालने का सही तरीका!

Jaggery Tea Benefits : सर्दियों में गुड़ की चाय स्वादिष्ट और फायदेमंद होती है. सही गुड़ और गर्म दूध से बनी ये चाय कभी नहीं फटेगी. आज हम आपको एक रेसिपी बताएंगे जिससे आप परफेक्ट और कड़क चाय बना सकते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 22, 2025 2:39:31 PM IST

How to Make Jaggery Tea : सर्दियों की सुबह हो, हल्की धूप हो और हाथ में एक कप गरमा-गरम गुड़ की चाय हो, इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है? गुड़ की चाय ना सिर्फ स्वाद में खास होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. आयुर्वेद में भी इसे पाचन सुधारने और शरीर को गर्म रखने वाला पेय बताया गया है. लेकिन कई बार चाय बनाते समय ये फट जाती है, जिससे सारा मजा किरकिरा हो जाता है. इस आर्टिकल में आपको आम समस्या का हल बताया है और कुछ आसान टिप्स भी दिए हैं, जिससे आप घर पर ही परफेक्ट गुड़ की चाय बना सकते हैं वो भी बिना फटी हुई. आइए जानते हैं कैसे-
  
अक्सर लोग मान लेते हैं कि गुड़ की वजह से ही चाय फट जाती है, लेकिन असल वजह कुछ और होती है. दरअसल, गुड़ और दूध के बीच प्रतिक्रिया तभी होती है जब दूध ठंडा हो या गुड़ ठीक से पिघला न हो. इसके अलावा अगर गुड़ में केमिकल्स मिले हों, तो वो भी दूध को फाड़ सकते हैं.

 सही गुड़ का चुनाव है जरूरी

चाय बनाने के लिए हमेशा शुद्ध और देसी गुड़ का ही इस्तेमाल करें. मिस्टर सिंह के मुताबिक ‘लड्डू गुड़’ इस काम के लिए सबसे सही होता है. आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ में किसी भी तरह का केमिकल या रंग न मिला हो.

टिप: लोकल बाजार या ऑर्गेनिक स्टोर से गुड़ खरीदें, जहां शुद्धता की गारंटी हो.

 मसाला चाय का तड़का

गुड़ की चाय को और खास बनाने के लिए आप इसमें कुछ आयुर्वेदिक मसाले भी डाल सकते हैं:

 2 तुलसी के पत्ते
 3 काली मिर्च
 2 हरी इलायची
 1 छोटा टुकड़ा अदरक

इन सभी को ओखली में कूट लें. ये मिश्रण ना केवल चाय का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि सर्दी-जुकाम से भी बचाएगा.

 गुड़ की चाय बनाने का सही तरीका

एक पैन में एक कप पानी लें और उसे उबालने के लिए गैस पर रख दें.

जब पानी में उबाल आ जाए, तब उसमें कुटा हुआ मसाला, एक चम्मच चाय पत्ती और एक चम्मच गुड़ डालें. अब इस मिश्रण को अच्छे से पकने दें.

ध्यान दें: यही वो स्टेप है जहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं. वो गुड़ को ठीक से घुलने से पहले ही दूध मिला देते हैं, जिससे चाय फट जाती है. गुड़ को अच्छे से पानी में घुलने दें और उबाल आने दें.

 दूध डालने का सही तरीका

गुड़ की चाय में दूध मिलाने का तरीका भी बहुत अहम है. अगर आप सीधे फ्रिज से निकला ठंडा दूध चाय में डाल देंगे, तो तापमान में अचानक अंतर आने से दूध फट सकता है.

सही तरीका क्या है?

 एक अलग बर्तन में एक कप दूध गर्म करें.
 जब दूध उबाल पर आ जाए, तब उसे चाय वाले पैन में धीरे-धीरे डालें.
 अब चाय को 2 से 4 मिनट तक उबालें जितनी कड़क चाय चाहिए, उतना उबालें.

इस तरीके से चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बल्कि रंग और स्वाद दोनों ही बेहतरीन आएंगे.

 फायदे भी जान लीजिए

गुड़ की चाय ना केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी कई हैं:

 शरीर को गर्म रखने में मददगार.
 पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है.
 खांसी-जुकाम में राहत देती है.
 आयरन की कमी को दूर करती है.

गुड़ की चाय बनाने के लिए थोड़ा धैर्य और सही तरीका अपनाना जरूरी है. इस रेसिपी को अपनाकर आप हर बार परफेक्ट और सेहतमंद चाय बना सकते हैं. अगली बार जब ठंडी हवा चले, तो एक कप गुड़ वाली चाय जरूर ट्राई करें.

