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छोड़िए बाजार की ड्रिंक्स, गर्मी में घर पर बनाएं गुड़ का शरबत, पेट रहेगा ठंडा और शरीर में आएगी एनर्जी, सीखें बनाना

Jaggery Sharbat: गुड़ का शरबत, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. प्राकृतिक मिठास से भरपूर यह ड्रिंक शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है. आइए जानते हैं गुड़ का शरबत बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: July 6, 2026 3:25:16 PM IST

जानिए, गुड़ का शरबत बनाने का आसान तरीका. (AI)
जानिए, गुड़ का शरबत बनाने का आसान तरीका. (AI)


Jaggery Sharbat: गर्मी के मौसम अपने साथ कई गंभीर परेशानियों को लेकर आता है. इस मौसम में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए लोग तरह-तरह के देसी पेय पदार्थों का सेवन करते हैं. इन्हीं में से एक है गुड़ का शरबत, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. प्राकृतिक मिठास से भरपूर यह ड्रिंक शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है. बता दें कि, तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच गुड़ का शरबत शरीर में ताजगी बनाए रखने का एक बेहतरीन विकल्प है.

अगर आपको आम का पन्ना, लस्सी, बेल का शरबत या गन्ने का रस पसंद है, तो इस बार गुड़ का शरबत भी जरूर ट्राई करें. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में आसानी से तैयार भी हो जाता है. यदि आपने इसे पहले कभी घर पर नहीं बनाया है, तो आसान रेसिपी की मदद से बिना किसी झंझट के इसे तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं गुड़ का शरबत बनाने की आसान विधि.

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गुड़ का शरबत बनाने के लिए सामग्री

घर पर गुड़ का शरबत बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास गुड़, सौंफ पाउडर, भुना जीरा पाउडर, पुदीना पत्ते, नींबू रस,  अदरक, काला नमक, काली मिर्च पिसी, आइस क्यूब्स और स्वादानुसार नमक चाहिए.

गुड़ का शरबत बनाने की आसान विधि

घर पर स्वादिष्ट गुड़ का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या हल्का दरदरा कूट लें, ताकि वह जल्दी घुल जाए. इसके बाद एक गहरे बर्तन में 3 से 4 कप ठंडा या सामान्य पानी डालें और उसमें गुड़ मिला दें. अब गुड़ को करीब 10 मिनट तक पानी में भीगने दें. इस दौरान बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें, जिससे गुड़ पूरी तरह पानी में घुल जाए. जब गुड़ अच्छी तरह घुल जाए, तब इसे छानकर आगे अपनी पसंद के अनुसार नींबू का रस, भुना जीरा, काला नमक या पुदीने की पत्तियां मिलाकर और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. ठंडा-ठंडा सर्व करें और गर्मी में इसका भरपूर आनंद लें. 

Tags: Food reciperecipe
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