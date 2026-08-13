Home > लाइफस्टाइल > नाश्ते में बनाकर खाएं टेस्टी इंदौरी पोहा, केवल 10 मिनट में हो जाएगा तैयार, नाश्ता ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

नाश्ते में बनाकर खाएं टेस्टी इंदौरी पोहा, केवल 10 मिनट में हो जाएगा तैयार, नाश्ता ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन

Indori Poha Recipe: सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो झटपट तैयार हो, स्वाद में जबरदस्त हो और पेट पर भी भारी न पड़े, तो इंदौरी पोहा एक शानदार विकल्प है. मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान बन चुका यह पोहा अपने हल्के-मीठे स्वाद, प्याज, हरे धनिए, नींबू और ऊपर से डाले जाने वाले सेव के कारण बेहद खास लगता है. अगर रोज-रोज पराठे या सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं, तो नाश्ते में इंदौरी पोहा ट्राई करें-

By: Lalit Kumar | Published: August 13, 2026 8:38:38 PM IST

सीखें, इंदौरी पोहा बनाने का आसान तरीका. (Canva)
सीखें, इंदौरी पोहा बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Indori Poha Recipe: सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो झटपट तैयार हो, स्वाद में जबरदस्त हो और पेट पर भी भारी न पड़े, तो इंदौरी पोहा एक शानदार विकल्प है. मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान बन चुका यह पोहा अपने हल्के-मीठे स्वाद, प्याज, हरे धनिए, नींबू और ऊपर से डाले जाने वाले सेव के कारण बेहद खास लगता है. यही वजह है कि इंदौर की गलियों में सुबह-सुबह पोहे की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ जाती है. खास बात यह है कि इंदौरी पोहा बनाने में ज्यादा समय या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती. घर पर मौजूद कुछ सामान्य सामग्री से इसे करीब 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है. बच्चे हों या बड़े, पोहे का स्वाद लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. अगर रोज-रोज पराठे या सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं, तो नाश्ते में इंदौरी पोहा जरूर ट्राई कर सकते हैं.

इंदौरी पोहे की खासियत क्या है?

सामान्य पोहे की तुलना में इंदौरी पोहे का स्वाद थोड़ा अलग होता है. इसमें हल्की मिठास के साथ मसालों का स्वाद, नींबू की खटास और प्याज-धनिए की ताजगी मिलती है. इसके ऊपर सेव, अनार के दाने या बारीक कटा प्याज डालकर इसका स्वाद और बढ़ाया जाता है. पोहे को आमतौर पर हल्का नाश्ता माना जाता है और इसे सुबह के समय आसानी से पचने वाले विकल्प के तौर पर खाया जाता है. हालांकि इसकी पौष्टिकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि इसे कितने तेल, नमक और टॉपिंग्स के साथ तैयार किया गया है.

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इंदौरी पोहे बनाने के लिए सामग्री

  • पोहे – 2 कप
  • प्याज – 1
  • हरी मिर्च – 3-4
  • हरा धनिया – 3-4 टेबलस्पून
  • अनार दाने – 1/2 कप
  • राई – 1 टी स्पून
  • सौंफ – 1 टी स्पून
  • हल्दी – 1/2 टी स्पून
  • धनिया बीज – 1 टी स्पून
  • चीनी – 1 टी स्पून
  • कढ़ी पत्ते – 10-15
  • मटर दाने – 1/2 कप
  • हींग – 1 चुटकी
  • नींबू – 1
  • सेव – 1/4 कप
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

इंदौरी पोहे बनाने की विधि

स्टेप 1- स्वाद से भरपूर इंदौरी स्टाइल के पोहे बनाने के लिए सबसे पहले पोहे लेकर उन्हें पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लें. फिर भीगे पोहे छलनी पर रखें और उसका पानी निकलने दें. इस बीच प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक काट लें. 

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लेकर उसमें तेल डालें और मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो राई, धनिया बीज, सौंफ, हींग डालकर चटकाएं. कुछ सेकंड तक मसालों को भूनने के बाद कढ़ी पत्ते डाल दें. 

स्टेप 3- इसके बाद बारीक कटी प्याज डालें (थोड़ी सी गार्निश करने के लिए बचा लें) और उसे तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए. इस बीच छलनी में रखें पोहे में चीनी, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर हाथ से या करछी की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दें.

स्टेप 4- अब पोहे को मसाले वाली कड़ाही में डाल दें और सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएं. इसके बाद कड़ाही को ढक दें और कुछ देर तक पोहे पकने दें. इस दौरान बीच-बीच में पोहे चलाते रहें जिससे कड़ाही के तले में पोहे न चिपकें. पोहे पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दें जिससे वे नरम बने रहें. इसके बाद गैस बंद कर दें. 

स्टेप 5- अब पोहे को 2 मिनट तक और ढके रहने दें. इंदौरी पोहा बनकर तैयार है. इसे सर्विंग प्लेट में डालें और ऊपर से प्याज, हरा धनिया, अनार दाने और बारीक सेव से सजाकर सर्व करें.

Tags: Food recipeindori poharecipe
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