चावल का हर दाना रहेगा अलग-अलग! घर पर बनाएं होटल जैसे खिले-खिले राइस, जानिए शेफ के आसान सीक्रेट टिप्स

Rice cooking Tips: क्या आपके घर में भी चावल बनते समय आपस में चिपक जाते हैं और होटल जैसे खिले-खिले नहीं बन पाते? अगर हां, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, परफेक्ट राइस बनाने का राज सिर्फ अच्छे चावल में नहीं, बल्कि उन्हें पकाने के सही तरीके में छिपा होता है. कुछ आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर आप भी घर पर ऐसे चावल बना सकते हैं, जिनका हर दाना अलग-अलग, मुलायम और बिल्कुल होटल स्टाइल दिखाई देगा. फिर चाहे दाल हो, राजमा, कढ़ी या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी, इन खिले-खिले चावलों के साथ हर भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा. आइए जानते हैं वे आसान टिप्स, जिनकी मदद से हर बार बनेंगे परफेक्ट राइस.

इस तरह बनाएं खिले-खिले चावल

चावल धोकर स्टार्च दूर करें: चावल में काफी मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है. ऐसे में चावल को साफ करने के बाद उसे 3 से 4 बाद अच्छी तरह से धोना बेहद जरूरी होता है. ऐसा करने से न सिर्फ चावल की गंदी पूरी तरह से निकल जाती है, बल्कि चावल में मौजूद स्टार्च भी बहुत हद तक पानी के साथ बह जाता है. चावल में मौजूद स्टार्च उसे चिपचिपा बनाने के लिए जिम्मेदार होता है.

30 मिनट तक भिगोएं चावल: चावल को धोने के बाद जब उसका स्टार्च निकल जाए तो कोशिश करें कि उन्हें आधा घंटे के लिए भिगोकर अलग रख दिया जाए. चावल भिगोने से वे बनने के बाद अच्छी तरह से फूल जाएंगे और हर दाना अलग-अलग नजर आएगा. चावल अगर कुछ वक्त तक भिगोए नहीं जाते हैं तो उनके स्वाद में भी बदलाव होता है.

बैलेंस रखें चावल का पानी: कई लोगों की शिकायत होती है कि कभी चावल बहुत गीले तो कभी सूखे बन जाते हैं. दरअसल ऐसा चावल की क्वालिटी और उसमें डाली जाने वाली पानी की मात्रा के चलते होता है. ऐसे में ये जरूरी है कि आप चावल और पानी की सही मात्रा का ध्यान रखें. एक दो बार चावल बनाने के बाद आपको उसकी क्वालिटी और पानी की मात्रा का अंदाजा हो जाएगा. इसके बाद उसी रेशो को ध्यान में रखते हुए चावल पकाने में आवश्यक पानी का इस्तेमाल करें.

चावल को बार-बार चलाने से बचें: चावल को वैसे तो ज्यादातर लोग कुकर में बनाते हैं लेकिन आज भी कई घरों में इन्हें पतीली में बनाया जाता है. पतीली में बनाने के दौरान चावल को बीच-बीच में लोग चलाते हैं. लेकिन आपको खिले हुए चावल बनाना हैं तो ऐसा करने से बचें. दरअसल चावल चलाने से उसमें से ज्यादा स्टार्च निकलता है जो कि चावल को चिपचिपा बना देता है. ऐसे में चावल चढ़ाने के बाद फिर करछी का इस्तेमाल करने से बचें.

चावल को पर्याप्त स्टीम दें: चावल को जितनी अच्छी स्टीम मिलेगी वो उतना ही अच्छा पकेगा. आप अगर कुकर में चावल बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि कुकर की सीटी अच्छी लगी हो. गैस बंद करने के बाद हमेशा कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद ही ढक्कन को खोलें. अगर पतीली में चावल बनाते हैं तो उसे प्लेट से ढककर पकाएं. बीच-बीच में चेक करते रहें कि चावल ठीक तरीके से पक पाया है या नहीं.