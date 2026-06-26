होटल स्टाइल में बनाएं खिले-खिले चावल, खाते ही मेहमान हो जाएंगे खुश, बनाने के लिए अपनाएं यह तरीका

How to Make Rice: अगर प्लेट में परोसे गए चावल के दाने एक-दूसरे से अलग, मुलायम और खिले-खिले हों, तो खाने का स्वाद अपने आप दोगुना हो जाता है. भारतीय रसोई में दाल-चावल सबसे पसंदीदा और पारंपरिक भोजन में से एक है. यही वजह है कि लगभग हर घर में सप्ताह में कई बार चावल जरूर बनते हैं, जबकि देश के कई हिस्सों में यह रोजाना के भोजन का अहम हिस्सा है. हालांकि, स्वादिष्ट चावल बनाने के लिए सिर्फ अच्छी क्वालिटी के चावल ही काफी नहीं होते. सही तरीका और कुछ आसान किचन टिप्स अपनाना भी जरूरी होता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि चावल पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं या फिर दाने आपस में चिपक जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और लुक दोनों प्रभावित होते हैं.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप हर बार होटल जैसे लंबे, मुलायम और खिले-खिले चावल बना सकते हैं. चाहे लंच हो या डिनर, ये ट्रिक्स आपके चावल का स्वाद और प्रस्तुति दोनों बेहतर बना देंगी. आइए जानते हैं खिले-खिले चावल बनाने का सबसे आसान तरीका.

चावल बनाने के लिए सामग्री

घर पर चावल बनाने के लिए कुछ ही सामग्री चाहिए. इसके लिए मात्र चावल, देसी घी, नींबू रस और पानी चाहिए.

चावल बनाने की आसान विधि

घर पर खिले-खिले चावल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले लंबे पतले दाने वाले चावल लें. इसके बाद चावल को बीनकर अच्छी तरह से साफ करें और फिर पानी से दो से तीन बार ठीक से धोकर उन्हें 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दें.

अब एक गहरे तले वाले बर्तन में भिगोये चावल और 2 कप पानी (जरूरत के अनुसार) डालकर चम्मच से मिलाएं और गैस पर रख दें. जब चावल में एक उबाल आ जाए तो इसमें एक चम्मच देसी घी और नींबू का रस डालकर चम्मच से मिला दें.

अब चावल को 10 मिनट तक उबालते हुए पकाएं. इसके बाद चावल को निकालकर देखें कि ठीक से पके हैं या नहीं. अगर चावल में कच्चापन हो तो उन्हें 5 मिनट तक और उबालकर पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें और छलनी की मदद से चावल का माड़ निकालकर अलग कर दें. इस तरह बिखरे हुए खिले-खिले चावल बनकर तैयार हो जाएंगे.

आप अगर कुकर में चावल पकाना चाहते हैं तो इसके लिए भिगोए चावल को कुकर में डालकर पहले एक उबाल आने तक पकाएं. इसके बाद उसमें देसी घी और नींबू रस डालकर चम्मच से मिला दें. फिर कुकर का ढक्कन बंद कर दो सीटी लगा दें.

इसके बाद गैस बंद कर दें. कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें. इसके बाद खोलें तो आपको खिले-खिले चावल नज़र आएंगे.