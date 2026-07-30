रोटी-पराठे को कहें बाय… घर पर बनाएं स्वाद से भरपूर स्पाइसी चिली चीज़ नान, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान

Chili Cheese Naan Recipe: क्या आपके घर मेहमान आने वाले हैं और आप उन्हें कुछ ऐसा खिलाना चाहते हैं, जिसका स्वाद लंबे समय तक याद रहे? तो इस बार साधारण रोटी या पराठे की जगह ट्राई करें होटल स्टाइल चिली चीज़ नान. बाहर से हल्का कुरकुरा, अंदर से पिघले चीज़ और मसालेदार हरी मिर्च की स्टफिंग से भरपूर यह नान किसी भी लंच या डिनर को रेस्टोरेंट जैसा स्पेशल बना सकता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी तंदूर की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ आसान सामग्री और सिंपल स्टेप्स की मदद से आप घर की कड़ाही या तवे पर ही स्वादिष्ट चिली चीज़ नान तैयार कर सकते हैं.

चिली चीज़ नान को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. इस नान का स्वाद बड़ों के साथ बच्चों को भी काफी पसंद आएगा. इसके अलावा रूटीन खाने के अलावा उन्हें नए ज़ायके को ट्राई करने का भी मौका मिलेगा. अगर आप चिली चीज़ नान बनाना नहीं जानते हैं तो हमारी बताई रेसिपी फॉलो कर इसे तैयार कर सकते हैं.

चिली चीज़ नान बनाने की सामग्री

मैदा

दही

चीज़

ग्रीन चिली

अदरक

काले तिल

प्याज़

हरी धनिया पत्ती

बेकिंग पाउडर

बेकिंग सोडा

चीनी

देसी घी

नमक

चिली चीज़ नान बनाने की विधि

स्टेप 1- स्वाद से भरी चिली चीज़ नान बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी मिक्सिंग बाउल में दही डाल दें. इसके बाद दही में चीनी, बेकिंग सोडा, चुटकीभर नमक और बेकिंग मिला दें. अब चम्मच की मदद से दही को अच्छी तरह से फेंट लें.

स्टेप 2- इसके बाद फेंटे हुए दही में मैदा डाल दें और उसमें मिक्स कर दें. इसके बाद जरूरत के मुताबिक गरम पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें और आटा गूंथ लें. इसके बाद 2 घंटे के लिए आटे को ढककर अलग रख दें.

स्टेप 3- अब एक दूसरी बाउल लें और उसमें कद्दूकस चीज़, अदरक, बारीक कटी प्याज और कटी हरी मिर्च डालकर सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं. फिर इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें. अब मैदे का आटा लें और उसकी समान अनुपात में लोइयां तैयार कर लें.

स्टेप 4- इसके बाद एक लोई लें और उसे रोटी जैसा बेल लें. इसके बाद रोटी के बीच में तैयार की गई स्टफिंग चम्मच की मदद से रख दें. अब स्टफिंग को चारों तरफ से बंद कर दें.

स्टेप 5- नान को बेलने से पहले उसके ऊपर हरी धनिया पत्ती और थोड़े से काली तिल के दानें डालें और फिर उसे बेल लें. अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तवा जब गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा पानी छिटकें और नान के भी एक तरफ पानी लगा दें और पानी वाली साइड को तवे पर डालकर सेकें.

स्टेप 6- कुछ देर तक नान को सेकने के बाद तवे समेट पलटाएं और गैस की सीधी आंच पर सेंके. जब नान अच्छे से सिक जाए तो तवे पर से नान निकाल लें. इसी तरह सारी चिली चीज़ नान तैयार कर लें. इन्हें लंच या डिनर में सर्व करें.