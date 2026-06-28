फास्ट फूड छोड़िए… केवल 15 मिनट में बनाइए हेल्दी राजमा चाट, लंबे समय तक नहीं लगेगी भूख, कंट्रोल रहेगा वजन

Rajma Chaat Recipe: अगर आप रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो, तो राजमा चाट एक बेहतरीन विकल्प है. प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर राजमा से बनी यह चाट स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखती है. यही वजह है कि हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोगों के बीच यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है. राजमा का नाम आते ही सबसे पहले राजमा-चावल की याद आती है, लेकिन इससे बनने वाली चटपटी चाट भी किसी से कम नहीं होती.

राजमा चाट लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करती है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन नियंत्रित रहता है. साथ ही, इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि, राजमा चाट कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है. इसे सुबह के नाश्ते, शाम के हेल्दी स्नैक या बच्चों के टिफिन के लिए भी बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका.

राजमा चाट बनाने के लिए सामग्री

घर पर राजमा चाट बनाने के लिए कुछ ही सामग्री चाहिए. इसके लिए बस राजमा उबले, आलू उबले, छोले उबले, प्याज, हरी मिर्च कटी, टमाटर, हरी धनिया पत्ती कटी, नींबू, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और नमक चाहिए.

राजमा चाट बनाने की विधि

स्टेप 1: घर पर स्वादिष्ट राजमा चाट बनाने के लिए सबसे पहले राजमा और छोले को साफ करें और उन्हें रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें.

स्टेप 2: अगले दिन राजमा, छोले और आलू कुकर में डालें और 4-5 सीटियां लगाकर उबाल लें. इस बीच प्याज और टमाटर के बारीक टुकड़े काट लें.

स्टेप 3: कुकर ठंडा होने के बाद राजमा, छोले एक बर्तन में निकाल लें और आलू के छिलके उतारकर उसके भी छोटे टुकड़े काट लें.

स्टेप 4: एक बड़े बर्तन में उबला राजमा, छोले और आलू के टुकड़े डालकर तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद चाट में बारीक कटे टमाटर और प्याज डालें और मिलाएं.

स्टेप 5: अच्छी तरह से सभी चीजों को मिक्स करने के बाद कटी हरी मिर्च डालें. फिर चाटम मसाला, काला नमक और स्वादानुसार सादा नमक मिक्स कर दें. अब जरूरत के मुताबिक नींबू रस को राजमा चाट में डालकर मिला लें.

स्टेप 6: सभी चीजों को एक मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आखिर में राजमा चाट में हरी धनिया पत्ती डालें और मिक्स करें.

स्टेप 7: अब स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर राजमा चाट बनकर तैयार है. इसे ब्रेकफास्ट में या फिर दिन के वक्त खाया जा सकता है.