नाश्ते में बनाएं गुजराती स्टाइल का सूजी ढोकला, स्वाद की हर कोई करेगा तारीफ, सिंपल तरीके से करें तैयार

Suji Dhokla Recipe: ढोकला का नाम सुनते ही खाने के शौकीनों के मुंह में पानी आ जाता है. इसका नरम, स्पंजी और हल्का स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है. आमतौर पर ढोकला बेसन से तैयार किया जाता है, लेकिन सूजी से बना ढोकला भी स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से बेहतरीन विकल्प माना जाता है. सूजी का ढोकला न केवल खाने में टेस्टी होता है, बल्कि यह पाचन में भी हल्का रहता है, जिससे यह हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त बन जाता है. खासतौर पर गुजराती स्टाइल में तैयार किया गया सूजी ढोकला अपनी खास खुशबू और स्वाद के कारण लोगों को खूब पसंद आता है. इसे आप सुबह के नाश्ते में या दिन के किसी भी समय हल्के स्नैक के रूप में खा सकते हैं. अगर आपको गुजराती व्यंजन पसंद हैं, तो इस बार घर पर सूजी ढोकला बनाकर जरूर ट्राई करें. यकीन मानिए, इसका स्वाद आपको बार-बार बनाने के लिए मजबूर कर देगा. अगर आप भी गुजराती फूड को पसंद करते हैं तो इस बार सूजी ढोकला की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

सूजी ढोकला बनाने के लिए सामग्री

घर पर स्वादिष्ट सूजी ढोकला बनाने के लिए सूजी, दही (खट्टा), बेकिंग सोडा, जरूरत अनुसार तेल, पानी और स्वादानुसार नमक चाहिए. वहीं, तड़के के लिए- राई, तिल, जीरा, कटी हरी मिर्च, कढ़ी पत्ते, हरा धनिया कटा और तेल चाहिए.

सूजी ढोकला बनाने की आसान विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट सूजी (रवा) ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सूजी डालें. इसमें एक कप दही और एक तिहाई पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से फेंटें. मिश्रण को इतना फेंटना है कि घोल में कोई गांठ न रह जाए. इसके बाद घोल को ढककर 20 मिनट के लिए अलग रख दें, जिससे अच्छी तरह से सैट हो जाए.

स्टेप 2- तय समय के बाद घोल को लें और उसमें बेकिंग सोडा लाकर अच्छी तरह से घोलें. फिर एक थाली लें और उसके तले को तेल डालकर चिकना कर लें. तैयार घोल को थाली की आधा इंच ऊंचाई तक डालें. अब ढोकला बनाने का बर्तन लें और उसमें 1-2 गिलास पानी डालें. इसके बाद बर्तन में स्टैंड रखें और उसके ऊपर घोल वाली थाली रख दें. अब बर्तन को ढककर हाई फ्लेम पर ढोकला भाप की मदद से पकाएं.

स्टेप 3- ढोकला 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा. 10 मिनट बाद ढोकला में चाकू डालकर देखें. अगर चाकू चिपके नहीं तो ढोकला 5 मिनट तक और भाप में पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और ढोकले की थाली बर्तन से निकाल लें. ढोकला ठंडा होने के बाद उसके चौकोर टुकड़े काट लें. इसके बाद तड़का तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करें.

स्टेप 4- एक छोटे पैन में तेल डालकर गर्म करें और राई, जीरा डालकर चटकाएं. राई जब फूटने लगे तो तिल, हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता डालकर कुछ सेकंड भूनें और फिर गैस बंद कर दें. अब तैयार तड़का कटे हुए रवा ढोकलों पर डालें और फिर हरी धनिया पत्ती से गार्निश करें. स्वाद से भरपूर सूजी ढोकला बनकर तैयार हो चुका है. इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.