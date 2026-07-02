इस बार नाश्ते में बनाएं गुजरात का फेमस घुघरा सैंडविच, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे

Ghughra Sandwich Recipe: गुजरात का मशहूर घुघरा सैंडविच अपने अनोखे स्वाद और कुरकुरी बनावट की वजह से स्ट्रीट फूड प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है. अगर आप रोज-रोज एक जैसा सैंडविच खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया और मजेदार ट्राई कर सकते हैं. खास बात यह है कि यह रेसिपी कम सामग्री में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए सुबह के नाश्ते या शाम की हल्की भूख के लिए बेहतरीन विकल्प है. सैंडविच का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे खिल उठते हैं. वैसे तो सैंडविच की कई वैरायटी मौजूद हैं, लेकिन गुजराती स्टाइल घुघरा सैंडविच का स्वाद सबसे अलग माना जाता है. इसमें पारंपरिक वेजिटेबल सैंडविच की तरह ढेर सारी सब्जियां नहीं डाली जाती हैं. इसकी जगह बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च और चुनिंदा मसालों से तैयार स्वादिष्ट स्टफिंग भरी जाती है, जो हर बाइट में चटपटा और लाजवाब स्वाद देती है.

अगर आप भी घर पर कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं, तो इस आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी को जरूर आजमाएं. कम समय में तैयार होने वाला यह घुघरा सैंडविच न सिर्फ स्वाद से भरपूर है, बल्कि परिवार और मेहमानों को भी खूब पसंद आएगा. आइए जानते हैं गुजराती स्टाइल घुघरा सैंडविच बनाने की आसान विधि.

घुघरा सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

घर पर घुघरा सैंडविच बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी. इसके लिए ब्रेड स्लाइस, कटी शिमला मिर्च, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, चीज़, कटा अदरक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, मक्खन, हरी चटनी, हरी धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक चाहिए.

घुघरा सैंडविच बनाने की विधि

घर पर स्वाद से भरपूर घुघरा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लें. इसके बाद इन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर दें.

अब इनमें जीरा पाउडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च पाउडर मिलाएं. फिर हरी धनिया पत्ती और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है.

अब 2 ब्रेड स्लाइस लें और उनके चारों किनारों को काटकर ऊपर मक्खन लगाएं. इसके बाद ब्रेड स्लाइस पर समान रूप से हरी चटनी को फैला दें. अब हर स्लाइस पर तैयार की स्फटिंग रखकर फैला लें.

फिर चीज़ की टॉपिंग करें. इसके बाद इन्हें एक दूसरे के ऊपर परत कर रख दें और ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस से ढंक दें. ऊपर मक्खन और हरी चटनी को लगा दें.

अब सैंडविच मेकर लेकर उसके दोनों हिस्सों में थोड़ा सा मक्खन लगाएं और उसमें सैंडविच को रखकर बंद कर दें. इसके बाद सैंडविच को ग्रिल होने के लिए गैस पर रख दें.

सैंडविच को दोनों ओर से सुनहरा होने तक ग्रिल करना है. इसके बाद सैंडविच एक प्लेट में निकाल लें और चाकू की मदद से पीस कर लें. स्वाद से भरपूर घुघरा सैंडविच बनकर तैयार है. ऊपर से टमाटर सॉस या चटनी डालकर परोस सकते हैं.