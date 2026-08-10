Home > लाइफस्टाइल > घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए

घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए

Gobhi Paneer Paratha Recipe: दिन की शुरुआत गरमागरम पराठों की खुशबू से बेहतर भला क्या हो सकती है! अगर रोज-रोज आलू या सादे पराठे खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा ट्राई करें. अगर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट गोभी पनीर पराठा बनाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी भी बेहद आसान है.

By: Lalit Kumar | Published: August 10, 2026 5:45:03 PM IST

पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा. (AI)
पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा. (AI)


Gobhi Paneer Paratha Recipe: दिन की शुरुआत गरमागरम पराठों की खुशबू से बेहतर भला क्या हो सकती है! अगर रोज-रोज आलू या सादे पराठे खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा ट्राई करें. कुरकुरे पराठे में फूलगोभी की खुशबू, पनीर की नरमी और मसालों का चटपटा स्वाद मिलकर ऐसा जायका तैयार करते हैं कि नाश्ते की प्लेट देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा. खास बात यह है कि गोभी और पनीर दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर माने जाते हैं. इसलिए यह पराठा स्वाद के साथ नाश्ते को थोड़ा ज्यादा पौष्टिक भी बना सकता है. इसे आप नाश्ते के अलावा लंच, डिनर या बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं. ऊपर से थोड़ा मक्खन, साथ में दही या हरी चटनी और आपका पूरा मील तैयार! इसको खाने के बाद बच्चे पराठा मांग-मांगकर खाएंगे. अगर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट गोभी पनीर पराठा बनाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी भी बेहद आसान है.

गोभी पनीर पराठा बनाने के लिए सामग्री

  • मैदा – 2 कप
  • गेहूं आटा – 2 कप
  • प्याज – 1
  • टमाटर – 2
  • फूलगोभी कद्दूकस – 1 कप
  • पनीर कद्दूकस – 3/4 कप
  • अजवाइन – 1 टी स्पून
  • जीरा – 1/2 टी स्पून
  • कसूरी मेथी – 1 टी स्पून
  • हल्दी – 1/2 टी स्पून
  • अदरक कद्दूकस – 1/2 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून
  • लहसुन – 4-5 कलियां
  • बेसन – 1 टी स्पून
  • हरा धनिया पत्ती – 2 टेबलस्पून
  • हरी मिर्च – 1-2
  • तेल – जरूरत के मुताबिक
  • नमक – स्वादानुसार

गोभी पनीर पराठा बनाने की विधि

स्टेप 1- गोभी पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले फूलगोभी और पनीर को कद्दूकस कर लें. इसके बाद अदरक को बारीक काट लें या कद्दूकस करें. फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक-बारीक काटें. अब एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, हरी मिर्च डाल दें. जब जीरा तड़कना शुरू कर दें तो इसमें कद्दूकस अदरक, लहसुन डालकर 1 मिनट तक भून लें.

You Might Be Interested In

स्टेप 2- इसके बाद मसाले में बारीक कटा प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें. इसके बाद इसमें कटे टमाटर डालें और उन्हें नरम होने तक पकाएं. अब इसमें कद्दूकस फूलगोभी डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने दें. इसके बाद कद्दूकस पनीर डालें और करछी से चलाते हुए भूनें. 1-2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें सारे सूखे मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं. फिर बेसन और स्वादानुसार नमक डाल दें.

स्टेप 3- अब सारे मिश्रण को 2-3 मिनट तक भूनें फिर कसूरी मेथी, हरा धनिया डाल दें. इसे 1 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें. पराठे की स्टफिंग के लिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है. अब एक मिक्सिंग बाउल में आटा और मैदा डालकर दोनों को मिक्स करें (आप चाहें तो सिर्फ गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं). इसमें अजवाइन, 2 चम्मच तेल और थोड़ा सा तेल डालकर मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा कर पानी डालते हुए आटा गूंथ लें और 10 मिनट के लिए अलग रख दें.

स्टेप 4- तय समय के बाद दोबारा आटा एक बार गूंथे और उसकी लोइयां बना लें. इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन/तवा मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. इस दौरान एक लोई लेकर बेलें. इसके बीच में स्टफिंग रखें और फिर चारों ओर से मुंह बंद कर इसका पराठा बेल लें. पराठे को तवे पर डालकर सेकें. इसके ऊपर की ओर तेल लगाने के बाद पलट दें और फिर दूसरी तरफ तेल लगाकर सेकें.

स्टेप 5- पराठे को दोनों ओर से तब तक सेकना है जब तक कि ये सुनहरा होकर क्रिस्पी न हो जाए. इसके बाद पराठे को एक प्लेट में उतार लें. इसकी तरह सारे मसाले से एक-एक कर गोभी पनीर के पराठे तैयार कर लें. नाश्ते के लिए स्वादिष्ट गोभी पनीर पराठा बनकर तैयार हो चुका है. इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy foodlifestyle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026
घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए
घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए
घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए
घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल गोभी पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी बोलेंगे- मम्मी एक और चाहिए