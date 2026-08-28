टिफिन में रखें ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, बच्चे चट कर जाएंगे पूरा लंच बॉक्स! मिनटों में बनाएं फ्रूट सैंडविच

Fruit Sandwich Recipe: बच्चों के लंच बॉक्स में रोज क्या रखें, इस सवाल ने अगर आपकी भी सुबह की टेंशन बढ़ा दी है, तो ट्राई करें कुछ ऐसा जो हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद भी आए. फ्रूट सैंडविच एक ऐसा ही मजेदार ऑप्शन है, जिसमें ब्रेड के साथ ताजे फलों का स्वाद और पोषण दोनों मिल जाते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. सुबह की भागदौड़ में झटपट तैयार होने वाला यह सैंडविच बच्चों के टिफिन को स्वादिष्ट और रंग-बिरंगा बना सकता है. आपने अगर अब तक फ्रूट सैंडविच नहीं बनाया है तो हमारी बताई रेसिपी की मदद से इसे झटपट तैयार कर सकते हैं.

फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 5

आम कटा – 1/2 कप

अंगूर – 10-12

मलाई – 3 टेबलस्पून

सेब कटा – 1/2 कप

जैम (3-4 प्रकार के) – जरुरत के अनुसार

अखरोट पाउडर – आवश्यकतानुसार

फ्रूट सैंडविच बनाने की विधि

फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लें और उनके किनारे काटकर अलग कर दें. अब आम और सेबफल को लेकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें. इन्हें अलग-अलग बाउल में रख दें. इसके बाद अंगूर को भी एक बाउल में निकाल लें. इसके बाद 4 प्रकार के जैम भी अलग-अलग कटोरियों में निकालकर रख दें. अब एक ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर मलाई डालकर चारों ओर अच्छी तरह से फैला दें. इसके बाद बाकी की 3 अन्य ब्रेड स्लाइस में अलग-अलग चारों जैम लगा दें.

अब जैम लगी ब्रेड्स पर अलग-अलग कटे फलों को रख दें. ध्यान रखें कि एक जैम लगी ब्रेड पर एक ही तरह के फल रखना है. अब सबसे नीचे मलाई वाली ब्रेड रखें. उसके ऊपर एक-एक कर अलग-अलग फ्रूट्स और जैम लगी ब्रेड को रखते जाएं. आखिर में फ्रूट सैंडविच के सबसे ऊपर बिना फल वाली सिर्फ जैम लगी ब्रेड रख दें. अब इसे सिल्वर फॉइल में लपेटकर लगभग आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. तय समय के बाद ब्रेड को फ्रिज में से निकालकर बीच में से काट लें. बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी फ्रूट सैंडविच बनकर तैयार है.