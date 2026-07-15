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टेस्टी भी, हेल्दी भी! बनाकर खाएं अलसी का पराठा, कंट्रोल होगा कोलेस्ट्रॉल, कब्ज़ की परेशानी भी होगी दूर

Alsi Paratha Recipe: अगर आप नाश्ते में ऐसा कुछ खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ दिल की सेहत का भी ख्याल रखे, तो अलसी का पराठा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: July 15, 2026 10:44:40 PM IST

अलसी का पराठा बनाने का आसान तरीका. (AI)
अलसी का पराठा बनाने का आसान तरीका. (AI)


Alsi Paratha Recipe: अगर आप नाश्ते में ऐसा कुछ खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ दिल की सेहत का भी ख्याल रखे, तो अलसी का पराठा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अलसी न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखने और शरीर को भरपूर ऊर्जा देने में भी सहायक मानी जाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह हेल्दी पराठा मिनटों में तैयार हो जाता है. अगर आप रोज़ के सादे पराठों से कुछ अलग और पौष्टिक ट्राई करना चाहते हैं, तो अलसी के पराठे की यह आसान रेसिपी जरूर आज़माएं.

अलसी का पराठा पोषक तत्वों का भंडार है और इसे सुबह नाश्ते में खाने के बाद दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहती है. आप अगर इस बार सादे पराठे के बजाय अलसी का पराठा ब्रेकफास्ट में ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी बताई रेसिपी की मदद से इसे बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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अलसी का पराठा बनाने के लिए सामग्री

घर पर अलसी का पराठा बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास- गेहूं आटा, भुनी अलसी का पाउडर, गुड़ कद्दूकस, दूध, तेल, देसी घी और स्वादानुसार नमक आदि होना चाहिए.

अलसी का पराठा बनाने की विधि

अलसी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले अलसी को साफ करें और फिर उसे कड़ाही में डालकर धीमी आंच पर भून लें. जब अलसी ठंडी हो जाए तो मिक्सर की मदद से उसे पीसकर पाउडर बना लें. अब एक बर्तन में अलसी पाउडर डालें और उसमें कद्दूकस किया गुड़ और थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स करते हुए स्टफिंग तैयार कर लें. तैयार स्टफिंग को एक बाउल में निकालकर अलग रख दें.

अब एक अन्य मिक्सिंग बाउल लें और उसमें आटा डालें. इसके बाद आटे में एक चम्मच तेल डालकर मिलाएं. इसके बाद जरूरत के मुताबिक पानी डालते हुए पराठे का आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख दें. जिससे आटा अच्छे से सैट हो जाए. तय समय के बाद आटा लें और एक बार और गूंथें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें.

अब एक लोई लें और उसे थोड़ा सा गोल बेल लें. इसके बाद तैयार स्टफिंग को बीच में रखकर चारों ओर से मुंह बंद कर दें और फिर दोबारा पराठा बेलें. अब एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा घी डालकर चारों ओर फैलाएं. जब घी पिघल जाए तो उसमें अलसी का पराठा डालकर सेकें. कुछ देर बाद पराठा पलटें और ऊपर घी लगाकर सेकें. पराठे को तब तक सेकें जब तक दोनों ओर से सुनहरा होकर कुरकुरा न हो जाए.

अलसी पराठा अच्छी तरह से सिकने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं. इसके बाद पराठे को एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह एक-एक करते हुए सारे आटे से अलसी पराठा बना लें. सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी अलसी का पराठा बनकर तैयार है. इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रखा जा सकता है.

Tags: foodFood recipehealthy food
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