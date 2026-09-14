Ganesh Chaturthi 2026: बप्पा के लिए घर पर बनाएं ड्राई फ्रूट्स मोदक प्रसाद, ये है मिनटों में तैयार करने की रेसिपी

Dry Fruits Modak Recipe: गणपति बप्पा को मोदक कितना प्रिय है, ये तो हर भक्त जानता है. लेकिन, अगर इस बार बप्पा के भोग में कुछ हेल्दी, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला ट्विस्ट देना चाहते हैं तो पोहे से बने ड्राई फ्रूट्स मोदक जरूर ट्राई करें. बिना ज्यादा झंझट और कम समय में तैयार होने वाले ये मोदक स्वाद में लाजवाब हैं और गणेशोत्सव के प्रसाद के लिए भी एकदम खास हैं. बादाम, काजू और दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ पोहे का मेल इन्हें अलग स्वाद देता है. तो इस गणेशोत्सव बप्पा को घर के बने इन खास मोदकों का भोग लगाएं और परिवार के साथ प्रसाद का आनंद लें. आपने अगर कभी ड्राई फ्रूट्स मोदक नहीं बनाए हैं तो हमारी बताई विधि आपके काफी काम आ सकती है.

ड्राई फ्रूट्स मोदक बनाने के लिए सामग्री

पोहा – 1 कप

गुनगुना दूध – 2 टेबलस्पून

देसी घी – 2 टी स्पून

नारियल बुरादा – 2 टेबलस्पून

गुड़ – 1/2 कप

काजू – 8-10

बादाम – 8-10

इलायची पाउडर – 1/2 टी स्पून

ड्राई फ्रूट्स मोदक बनाने की विधि

स्टेप 1- स्वाद से भरपूर ड्राई फ्रूट्स मोदक बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के पोहे का चुनाव करें और फिर उन्हें साफ कर लें. इसके बाद गुड़ लें और उसे कूट लें. फिर काजू और बादाम बारीक काट लें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही को गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. इसमें पोहे डालें और धीमी आंच पर सेकें. पोहे को हल्का भूरा होने तक सेकने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अब कड़ाही में देसी घी डालकर उसमें काजू बादाम डालें और फ्राई करें.

स्टेप 3- काजू बादाम तलने के बाद उन्हें एक बाउल में निकालें. मिक्सर जार में रोस्टेड पोहा डालें और उसमें तले हुए काजू बादाम भी मिक्स कर दें. इसमें कुटा हुआ गुड़ भी डालें फिर सभी सामग्रियों को ग्राइंड कर लें.

स्टेप 4- अब पिसे हुए मिश्रण को बर्तन में निकालें और उसमें 2 बड़े चम्मच दूध और थोड़ा सा घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. अब मिश्रण से सॉफ्ट आटा तैयार कर लें.

स्टेप 5- अब आटे की छोटी लोई तोड़ें और उसे हथेली पर रखकर मोदक का आकार दें. इसके बाद चाकू की मदद से मोदक के चारों ओर लाइन बना दें. इसी तरह सारी लोइयों से मोदक तैयार कर लें और उन्हें सैट होने के लिए छोड़ दें.

स्टेप 6- एकदंत को भोग के लिए ड्राई फ्रूट्स मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं. इनका भोग लगाने के बाद सभी को ड्राई फ्रूट्स मोदक का प्रसाद बांटें.