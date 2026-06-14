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घर पर ढाबा स्टाइल में बनाएं अचारी पनीर, बच्चे-बड़े सभी स्वाद के हो जाएंगे दीवाने, ये रहा बनाने का तरीका

Achari Paneer Recipe: पनीर अपने स्वाद के दम पर लोगों के दिलों पर राज करता है. यही वजह है कि, इसके शौकीनों की फेहरिस्त लंबी है. एक जैसा पनीर किसी को भी बोर कर सकता है. ऐसे में कुछ नया ट्राई करना चाहिए. अगर आप भी कुछ नया खोज रहे हैं तो अचारी पनीर की सब्जी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 1:34:55 PM IST

अचारी पनीर बनाने का आसान तरीका. (Canva)
अचारी पनीर बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Achari Paneer Recipe: खाने के शौकीन हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. पनीर की सब्जी को भी वे कई तरह से बनाकर खाते हैं. पनीर से बनी सब्जियां काफी टेस्टी होती हैं. पनीर अपने स्वाद के दम पर लोगों के दिलों पर राज करता है. यही वजह है कि, इसके शौकीनों की फेहरिस्त लंबी है. एक जैसा पनीर किसी को भी बोर कर सकता है. ऐसे में कुछ नया ट्राई करना चाहिए. अगर आप भी कुछ नया खोज रहे हैं तो अचारी पनीर की सब्जी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. अचारी पनीर को लंच या डिनर में किसी भी वक्त बनाकर खाया जा सकता है. किसी खास मौके पर भी अचारी पनीर एक बढ़िया ऑप्शन होता है. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब भाएगा. यही नहीं, इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं.

अचारी पनीर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट की भी खास फूड डिश मानी जाती है. ज्यादातर लोग इसका स्वाद लेने के लिए ढावे आदि पर ही जाते हैं. लेकिन, हमारी बताए तरीके से आप घर पर भी बना सकते हैं. वो भी बेहद आसानी और कम समय में. तो आइए जानते हैं अचारी पनीर बनाने की सिंपल रेसिपी.

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अचारी पनीर बनाने के लिए सामग्री

घर पर अचारी पनीर बनाने के लिए क्यूब्स, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, क्रीम, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, हींग, गरम मसाला, तेल और नमक होना चाहिए.

घर पर अचारी पनीर बनाने की विधि

स्टेप 1-  घर पर अचारी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के समान आकार के चौकोर टुकड़े कर लें. अब मिक्सर में कटे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डालकर उन्हें पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे एक बाउल में निकाल लें. अब एक कड़ाही को गर्म करें. इसमें राई, मेथी दाना और जीरा डालकर धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें. इसके बाद गैस बंद कर दें और मसाले हल्के गर्म रहने के बाद उन्हें मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. चाहें तो इसके साथ सौंफ और खड़ा धनिया भी पीस सकते हैं.

स्टेप 2- अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद हल्दी, हींग और दरदरे पिसे मसाले डालकर चम्मच से चलाते हुए भूनें. कुछ देर बाद इसमें टमाटर-अदरक का पेस्ट डालें और भूनें. जब मसाले में से तेल अलग होना शुरू हो जाए तो कड़ाही में क्रीम डालें और 2 मिनट तक और पकाएं. इसके बाद पनीर के टुकड़े कड़ाही में डालें और तैयार ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें.

स्टेप 3- कुछ देर तक अचारी पनीर को पकाने के बाद जरूरत के हिसाब से इसमें पानी मिलाएं और सब्जी को पकने दें. आप अगर ड्राई अचारी पनीर खाना चाहते हैं तो पानी मिलाने की जरूरत नहीं है. ग्रेवी में जब उबाल आने लगे तो उसमें गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं, फिर कड़ाही को ढककर सब्जी को 2 मिनट तक और पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. सब्जी में हरी धनिया पत्ती गार्निश करें. स्वाद से भरपूर अचारी पनीर की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है.

Tags: famous foodFood recipepaneer recipe
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