घर में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट मसालेदार भिंडी, ये सीक्रेट टिप्स बदल देंगे स्वाद, चाट लेंगे उंगलियां

Masaledar Bhindi Ki Sabji Banane ki Recipe: गर्मियों के मौसम में भिंडी एक बेहतरीन सब्जी होती है. हर घर में भिंडी की सब्जी बनाई जाती है. अक्सर लोग सादा भिंडी, फ्राइड भिंडी, मसालेदार भिंडी. भरवा भिंडी, भिंडी की भुजिया जैसी चीजें बनाते हैं और खाते हैं. गर्मियों में शादियों में भी भिंडी की सब्जी बनाई जाती है, जो स्वाद में गजब लगती है. वो एकदम क्रिस्पी मसालेदार भिंडी होती हैं. अक्सर लोग घर पर भी शादी पार्टी जैसी भिंडी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चिपचिपी-लिसलिसी हो जाती हैं. या बनती तो अच्छी हैं लेकिन शादी वाली बात नहीं आती.
अगर आप भी रोजाना जैसी भिंडी खाकर बोर हो गए हैं और शादी जैसी मसालेदार भिंडी बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए भिंडी की बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं. इस रेसिपी से भिंडी बनाने के बाद बच्चों से बड़ों तक सब उंगली चाटते रह जाएंगे. इस रेसिपी में स्वाद को और बढ़ाते हैं इसके छोटे-छोटे सीक्रेट टिप्स, जो भिंडी को सादी भिंडी से चटपटी और स्वादिष्ट बना देते हैं.
मसालेदार भिंडी फ्राई बनाने के लिए जरूरी सामान
मसालेदार भिंडी फ्राई बनाने के लिए आपको 250 ग्राम भिंडी लेनी हैं. साथ ही आधा चम्मच हल्दी, डेढ़ छोटा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 4 बड़े चम्मच तेल लेना है. वहीं मसाला तैयार करने के लिए आपको दो बड़े चम्मच तेल लेना है. 1 छोटा चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग, 2 बारीक कटे हुए मीडियम प्याज, 2-3 कटी हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां, डेढ़ इंच कटी हुई अदरक, 1 मोटा हुआ छोटा टमाटर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो चुटकी हल्दी लेनी है.
इसके साथ ही आपको 1 कप दही, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच मलाई, 1 छोटा चम्मच बेसन, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच चीनी, चौथाई चम्मच गरम मसाला, हरी धनिया और हरी मिर्च लेनी है.
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ऐसे करें तैयार
- शादी जैसी भिंडी बनाने के लिए पहले भिंडी को धोकर सुखा लें. इसके बाद उन्हें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. इसके बाद उन्हें बीच से चीरा लगाकर थोड़ा बड़ा शेप में काट लें. अब इसमें हल्दी, बेसन और नींबू का रस डालें. अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लें. अब इन सबको साइड में रख दें.
- एक कड़ाही में तेल गर्म करें और मीडियम हाई फ्लेम पर हल्का क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें. अब इन्हें निकालकर अलग रखें.
- अब एक पैन में जीरा और हींग डालें. जीरा चटकने पर इसमें प्याज डालें और उन्हें सुनहरा होने तक भून लें. अब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब इसमें टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च व हल्दी डालकर अच्छी तरह से फ्राई करें.
- अब एक बाउल में दही डालें और उसमें धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, पिसी हुई सौंफ, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, बेसन और मलाई डालकर अच्छी तरह से फेंट लें.
- अब मसाले वाली कड़ाही की आंच कम करके उसमें दो चम्मच पानी डालें. इसके बाद दही का मिश्रण डालकर लगातार चलाते रहें.
- इसके बाद इसमें चीनी डालकर मिला लें. इसके बाद फ्राई की गई भिंडी डालकर कुछ देर तक ढककर पका लें. अंत में इसमें गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश करें और फिर रोटी या पराठों के साथ परोसें.