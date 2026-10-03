Dahi Vada Recipe: मुंह में रखते ही घुल जाएंगे दही वड़े! घर पर बनाएं हलवाई जैसे सॉफ्ट, सीखें बनाने की आसान ट्रिक

Dahi Vada Recipe: बाजार में मिलने वाले नरम, मुलायम और खट्टे-मीठे दही वड़े देखकर क्या आपका भी इन्हें खाने का मन करता है? ऊपर से ठंडा दही, चटपटी चटनी और भुने जीरे का मसाला मिल जाए, तो स्वाद दोगुना हो जाता है. लेकिन कई बार घर पर दही वड़े बनाते समय वे सख्त हो जाते हैं या बाजार जैसा स्वाद नहीं आ पाता. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप घर पर भी हलवाई जैसे सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़े बना सकते हैं. उड़द की दाल से तैयार होने वाली यह पारंपरिक डिश त्योहारों, पार्टी और मेहमानों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है. आइए जानते हैं दही वड़ा बनाने का आसान तरीका और वे टिप्स, जिनसे वड़े मुलायम बनाने में मदद मिल सकती है.

दही वड़ा बनाने की सामग्री

उड़द दाल – 1/2 किलो

दही – 1 कप

चीनी – 1 टी स्पून

जीरा पाउडर – 2 टेबलस्पून

चाट मसाला – 1 टेबलस्पून

काला नमक – 1/4 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

बेकिंग पाउडर – 1/2 टी स्पून

रिफाइंड तेल – 1 कप

हरा धनिया बारीक कटा – 2 टेबलस्पून

हरी मिर्च कटी – 2

अदरक – 2 इंच टुकड़ा

इमली का पेस्ट – 1 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

दही वड़ा बनाने की विधि

स्टेप 1- दही वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को लें और उसे धोकर रात भर भिगो कर रख दें. सुबह दाल में थोड़ा-सा पानी मिलाकर मिक्सर की मदद से पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रहे कि बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए की इससे वड़ा आसानी से बन सके. इसके बाद बैटर को अच्छी तरह से फेंसट लें.

स्टेप 2- अब इसमें बेकिंग पाउडर और नमक डालकर दोबारा फेंटें. वड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार है या नहीं यह जानने के लिए बैटर को धीरे-धीरे पानी के ग्लास में डालें. बैटर अगर ऊपर से बहने लगे मतलब यह तैयार है. अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. अब बैटर से अपने हथेलियों की मदद से एक बड़ी नींबू के आकार की गेंद बना लें.

स्टेप 3- इसके बाद हाथों को गीला करें और गीली उंगलियों से गेंद को ऊपर से दबाकर उसे सपाट कर लें. इसे गर्म तेल में धीरे से डाल दें. वड़ों को मीडियम आंच पर कुछ समय तक फ्राई करें, फिर आंच को कम करके धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकें.

स्टेप 4- अब तले हुए वड़ों को पानी भरे बड़े कटोरे में डालें और 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रख दें. फिर इसे निकाल कर अपने हथेलियों के बीच दबाकर इसका अतिरिक्त तेल और पानी निकाल लें. इसके बाद इन्हें अलग रख दें. इसी तरह सारे बैटर के वड़े तैयार कर लें.

स्टेप 5- अब दही लें और उसे छलनी से छान लें जिससे कि उसमें कोई बुलबुला न रहे. दही में चीनी और नमक डालकर अच्छी तरह से फेंट लें. अब दही वड़ा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जीरे को सूखा भुन लें. जब इसका रंग ब्राउन हो जाए और जीरे की महक आने लगे तो सेकना बंद कर दें और जीरे को मिक्सर की मदद से पीसकर पाउडर तैयार कर लें.

स्टेप 6- अब हरी मिर्च और धनिये की पत्तियों को बारीक काट लें. अदरक को भी बारीक काट लें. दही वड़ा सर्व करने से पहले उसमें दही के मिश्रण को पूरी तरह से डालकर ढक दें. इसके बाद ऊपर से चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर छिड़क दें. दही वड़े में ऊपर से इमली की चटनी डालकर परोसें.