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रोज एक जैसी सब्जी से हो गए बोर? आज ट्राई करें कॉर्न कैप्सिकम मसाला, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Corn Capsicum Masala Recipe: लंच हो या डिनर, अगर आप ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं जो स्वाद में लाजवाब हो, तो कॉर्न कैप्सिकम मसाला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. सीखें इसे बनाने का सबसे आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Last Updated: July 20, 2026 5:10:59 PM IST

सीखिए, कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका. (AI)
सीखिए, कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका. (AI)


Corn Capsicum Masala Recipe: लंच हो या डिनर, अगर आप ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं जो स्वाद में लाजवाब हो, तो कॉर्न कैप्सिकम मसाला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. मीठे कॉर्न और रंग-बिरंगी शिमला मिर्च से तैयार होने वाली यह सब्जी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. खास मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो या रोज के खाने में नया स्वाद जोड़ना हो, यह रेसिपी आपकी डाइनिंग टेबल की रौनक बढ़ा सकती है. स्वाद के साथ-साथ यह डिश सेहत के लिहाज से भी अच्छी मानी जाती है. बता दें कि, कॉर्न में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वहीं शिमला मिर्च विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है. 

कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि, आपको ज्यादा मेहनत या वक्त की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपने अब तक यह रेसिपी घर पर ट्राई नहीं की है, तो हमारी आसान विधि की मदद से इसे कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं स्वाद से भरपूर कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने की आसान रेसिपी.

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कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने के लिए सामग्री

घर पर कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी. इसके लिए आपके पास स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च कटी, प्याज बारीक कटा, टमाटर पेस्ट, काजू पेस्ट, पनीर कद्दूकस, अदरक-लहसुन पेस्ट,  कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी, इलायची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, जीरा, तेजपत्ता, बटर, तेल और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने की विधि

स्टेप 1- कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में 1 टेबलस्पून मक्खन डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. बटर पिघलने के बाद उसमें स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च डालकर रोस्ट करें. इसे 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं और शिमला मिर्च सिकुड़ने के बाद गैस बंद कर दें. अब एक कड़ाही लें और उसमें 1 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून तेल डालकर गर्म करें. बटर-तेल गर्म होने के बाद इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और साबुत जीरा डालकर भूनें.

स्टेप 2- कुछ देर बाद जब मसाले भुन जाएं तो इसमें बारीक कटी प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर चलाते हुए भूनें. जब प्याज का रंग सुनहरा भूरा हो जाए तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च समेत अन्य मसाले डाल दें. स्वादानुसार नमक डालने के बाद सभी चीजों को तब तक चलाएं जब तक कि इनमें से भीनी खुशबू न आने लग जाए. इसके बाद कड़ाही में टमाटर का पेस्ट डालकर मिलाएं और ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक पकने दें.

स्टेप 3- जब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें काजू का पेस्ट डाल दें और करछी की मदद से मिला दें. अब ग्रेवी को तब तक पकाएं जब तक कि तेल न छूट जाए. अब इसमें 1 कप पानी मिला दें और गाढ़ा होने तक पकाएं. फिर फ्राइड स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च को ग्रेवी में डालकर मिक्स करें. अब कड़ाही को ढककर सब्जी को 10 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में सब्जी चलाते भी रहें. 10 मिनट बाद कद्दूकस पनीर, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर मिक्स कर दें. टेस्टी कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनकर तैयार है.

Tags: healthy reciperecipe
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