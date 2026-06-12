Home > लाइफस्टाइल > बहुत खा लिए आलू-प्याज के पराठे, इस बार बनाकर खाएं चीज पराठा, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने, सीखें ईजी रेसिपी

बहुत खा लिए आलू-प्याज के पराठे, इस बार बनाकर खाएं चीज पराठा, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने, सीखें ईजी रेसिपी

Cheese Paratha Recipe: पराठा भारतीय खानपान का एक अहम और लोकप्रिय हिस्सा है. इसे हर उम्र के लोग बड़े चाव से खाते हैं. आमतौर पर लोग आलू, पनीर, गोभी, मूली या सादा पराठे बनाकर खाए जाते हैं. लेकिन, एक जैसा खाना किसी को भी बोर सकता है. ऐसे में चीज़ पराठा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं चीज़ पराठा बनाने की आसान विधि.

By: Lalit Kumar | Published: June 12, 2026 5:38:08 PM IST

जानिए, चीज़ पराठा बनाने का आसान तरीका.
जानिए, चीज़ पराठा बनाने का आसान तरीका.


Cheese Paratha Recipe: पराठा भारतीय खानपान का एक अहम और लोकप्रिय हिस्सा है. इसे हर उम्र के लोग बड़े चाव से खाते हैं. उत्तर भारत से लेकर देश के कई हिस्सों में पराठा नाश्ते से लेकर लंच तक का पसंदीदा व्यंजन माना जाता है. आमतौर पर लोग आलू, पनीर, गोभी, मूली या सादा पराठे बनाकर खाए जाते हैं. लेकिन, एक जैसा खाना किसी को भी बोर सकता है. ऐसे में खाने के शौकीन कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो चीज़ पराठा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. चीज़ बच्चों के बीच भी काफी लोकप्रिय है, जिसे कई तरह से खाया जाता है. आज हम आपको चीज़ पराठा बनाने का तरीका बताएंगे, जिसे आप लंच या डिनर में ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं चीज़ पराठा बनाने की आसान विधि.

चीज़ पराठा बनाने की सामग्री

घर पर चीज़ पराठा बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इन चीजों में गेहूं आटा, प्रोसेस्ड चीज़ कद्दूकस, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया पत्ती, चाट मसाला, गरम मसाला, तेल और नमक चाहिए.

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चीज़ पराठा बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट चीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा डालें और उसमें चुटकीभर नमक डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिलाएं. नरम आटा गूंथने के बाद उसे कुछ वक्त के लिए ढककर अलग रख दें. इसके बाद एक बड़ी बाउल में कसा हुआ प्रोसेस्ड चीज़ डालें और उसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, हरी धनिया पत्ती और चुटकीभर नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टफिंग तैयार कर लें.

स्टेप 2- अब आटे को लेकर उसे एक बार और गूंथें और फिर समान अनुपात की लोइयां बना लें. इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन को धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. इस बीच एक लोई लेकर उसे गोल बेलें. थोड़ा बेलने के बाद उसके बीच में तैयार चीज़ स्टफिंग को रखें और चारों ओर से बंद कर गोल बॉल बनाएं. इसके बाद इसे दबाकर दोबारा गोल पराठा बेल लें.

स्टेप 3- तवा जब गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दें. इसके बाद बेला हुआ पराठा डालकर मीडियम आंच पर सेकें. कुछ देर बाद पराठे के किनारों पर तेल डालें और पलट दें. पराठे के ऊपर तेल लगाएं और पलट पलटकर तब तक सेकें जब तक कि चीज़ पराठा क्रिस्पी होकर दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन न हो जाए. इसके बाद पराठा प्लेट में उतार लें. इसी तरह एक-एक कर सारे पराठे बना लें. लंच-डिनर के लिए टेस्टी चीज़ पराठा तैयार है. इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं.

Tags: foodFood reciperecipe
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