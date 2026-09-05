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Bread Upma: रोज-रोज पोहा-पराठे से हो गए हैं बोर? 15 मिनट में बनाएं ब्रेड उपमा, स्वाद ऐसा कि बार-बार करेंगे ट्राई

Bread Upma Recipe: सुबह का वक्त हो और नाश्ते में कुछ ऐसा मिल जाए जो स्वादिष्ट भी हो, पेट भरने वाला भी और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे, तो इससे बेहतर क्या होगा! लेकिन रोज पोहा, पराठा या सैंडविच खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं, तो आज नाश्ते में कुछ नया ट्राई करिए. अगर आप भी ऐसा ही खोज रहे हैं तो ब्रेड उपमा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 5, 2026 4:50:54 PM IST

bread upma
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Bread Upma Recipe: सुबह का वक्त हो और नाश्ते में कुछ ऐसा मिल जाए जो स्वादिष्ट भी हो, पेट भरने वाला भी और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे, तो इससे बेहतर क्या होगा! लेकिन रोज पोहा, पराठा या सैंडविच खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं, तो आज नाश्ते में कुछ नया ट्राई करिए. अगर आप भी ऐसा ही खोज रहे हैं तो ब्रेड उपमा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. झटपट बनने वाला यह ऐसा नाश्ता है, जिसे तैयार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और स्वाद भी जबरदस्त होता है.

अगर घर में ब्रेड रखी है और समझ नहीं आ रहा कि इससे क्या बनाया जाए, तो उसे फेंकने या सिर्फ सैंडविच बनाने की जरूरत नहीं. कुछ सब्जियां, मसाले और ब्रेड के टुकड़े मिलाकर आप मिनटों में गरमा-गरम ब्रेड उपमा तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी-

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ब्रेड उपमा बनाने के लिए सामग्री

  • 6-8 ब्रेड स्लाइस
  • 1 प्याज, बारीक कटा हुआ
  • 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ
  • 1 हरी मिर्च, कटी हुई
  • 1/2 चम्मच राई
  • 1/2 चम्मच जीरा
  • 5-6 करी पत्ते
  • 1/4 चम्मच हल्दी
  • 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • थोड़ा सा नींबू का रस
  • हरा धनिया
  • चाहें तो गाजर, मटर या शिमला मिर्च

ब्रेड उपमा बनाने की आसान विधि

स्टेप 1- सबसे पहले ब्रेड के स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लें. अब एक पैन में थोडा़ सा तेल गरम करें और उसमें सरसों के दाने, चना दाल और उड़द की दाल डालें. हल्का सुनहरा होने तक भूनते रहें.

स्टेप 2- अब इसमें कटा हुआ प्याज़, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालें और फिर से अच्छी तरह मिलाएं. थोड़ी देर बाद काजू डालें और अच्छी तरह से भूनें.

स्टेप 3- इसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर समेत मसाले डाल दें और अच्छी तरह मिलाएं. फिर कटे हुए टमाटर और थोड़ा पानी डालें. अब कुछ मिनट तक इन्हें पका लें.

स्टेप 4- जब यह सभी सामान अच्छी तरह पक जाएं, तब आखिर में ब्रेड के छोटे-छोटे कटे हुए पीस डालें और इन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाकर करीब 3-4 मिनट तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें.

स्टेप 5- अब आपका ब्रेड उपमा बनकर तैयार है, जिस पर कटे हुए के पत्ते डालकर परोसें. ब्रेड उपमा को आप चाय के साथ खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं.

Tags: Food recipehealthy recipelifestyle
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