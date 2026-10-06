Bread Potato Balls Recipe: बची हुई ब्रेड और आलू से बनाएं ये कुरकुरे बॉल्स, मिनटों में तैयार होगा झटपट नाश्ता

Bread Potato Balls Recipe: कई बार घर में ब्रेड और उबले हुए आलू तो होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इनसे ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में ज्यादा समय भी न लगे. अगर आपके घर में भी बची हुई ब्रेड और आलू हैं, तो उन्हें फेंकने या रोज की वही सब्जी बनाने के बजाय कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. Bread Potato Balls एक ऐसी झटपट रेसिपी है, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकती है.

खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और इसे नाश्ते के अलावा शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी सर्व किया जा सकता है. अगर सुबह ऑफिस या स्कूल की जल्दी हो और ब्रेकफास्ट बनाने का समय कम हो, तो यह रेसिपी आपके काफी काम आ सकती है. तो चलिए जानते हैं बची हुई ब्रेड और आलू से मिनटों में कुरकुरे Bread Potato Balls बनाने की आसान विधि, जिसे आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं.

ब्रेड पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड – 4 स्लाइस

आलू – 7

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

जीरा – 1/2 टी स्पून

सौंफ – 1/4 टी स्पून

धनिया पत्ती – 1 टेबलस्पून

हरी मिर्च कटी – 1

तेल – तलने के लिए

नमक – स्वादानुसार

ब्रेड पोटैटो बॉल्स बनाने की विधि

स्टेप 1- ब्रेड पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को लें और उन्हें उबाल लें. जब आलू उबल जाएं तो उन्हें कुकर में से बाहर निकालकर छील लें. इसके बाद एक गहरे तले वाले बर्तन में सभी आलूओं को डालकर अच्छे से मैश कर लें. इसके बाद ब्रेड लें और उसके चारों किनारों को छुरी की मदद से काट लें.

स्टेप 2- इसके बाद ब्रेड का चूरा तैयार कर लें. इस चूरे को मैश किए आलू में डालकर अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर दें. इसके बाद इस मिश्रण में जीरा, सौंफ और स्वादानुसार नमक डालकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें.

स्टेप 3- अब मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ब्रेड पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए आपका मिश्रण तैयार हो चुका है. अब मिश्रण को हथेलियों में लेकर उसकी बॉल्स तैयार कर लें और एक प्लेट में अलग रखते जाएं.

स्टेप 4- सारे मिश्रण की बॉल्स तैयार होने के बाद एक कड़ाही लें और उसमें तेल डालकर मीडियम आंच पर गैस पर रखें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें बॉल्स को डालकर फ्राई करें. 2 से 3 मिनट में बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी. उन्हें सभी तरह से सुनहरा होने तक तलें.

स्टेप 5- इसके बाद एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारी बॉल्स को तल लें. आपके नाश्ते के लिए स्वादिष्ट ब्रेड पोटैटो बॉल्स तैयार हो चुकी हैं. इन्हें सॉस या चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें.