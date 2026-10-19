Bread Pakoda Chaat: ब्रेड पकौड़े को दें चटपटा ट्विस्ट! घर पर बनाएं बाजार जैसी मजेदार चाट, बार-बार खाने का करेगा मन

Bread Pakoda Chaat Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो या नाश्ते में चाहिए बाजार जैसा मजेदार स्वाद, तो ब्रेड पकौड़ा चाट एक बार जरूर ट्राई करें. कुरकुरे ब्रेड पकौड़े के ऊपर दही, मीठी चटनी, तीखी हरी चटनी और चाट मसाला पड़ते ही इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. अगर आप भी हर बार साधारण ब्रेड पकौड़ा खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार उसे दें चटपटा ट्विस्ट. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. आप चाहें तो पकौड़े डीप फ्राई करें या कम तेल में पैन पर तैयार करें. आइए जानते हैं बाजार जैसी स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा चाट बनाने की आसान रेसिपी, जिसे खाते ही आपका बार-बार खाने का मन करेगा!

ब्रेड पकोड़ा चाट के लिए सामग्री

ब्रेड पकोड़ा के लिए

ब्रेड स्लाइस – 6

बेसन – 2 कटोरी

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

अजवाइन – 1/2 टी स्पून

हल्दी – 1/4 टी स्पून

गरम मसाला – 1/2 टी स्पून

हींग – 2 चुटकी

हरी मिर्च कटी – 2

धनिया पत्ती कटी – 2 टेबलस्पून

तेल – तलने के लिए

नमक – स्वादानुसार

चाट बनाने के लिए

प्याज – 1

टमाटर – 1

बूंदी – 1/4 कप

दही – 1/4 कप

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

काला नमक – स्वादानुसार

भुना जीरा – 1/2 टी स्पून

चाट मसाला – 1/2 टी स्पून

इमली की चटनी – 1 टेबलस्पून

टमाटर सॉस – 1 टेबलस्पून

धनिया पत्ती कटी – 3 टेबलस्पून

भुजिया – 1/4 कप

सादा नमक – स्वादानुसार

ब्रेड पकोड़ा चाट बनाने की विधि

स्टेप 1- ब्रेड पकोड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे तले वाले बर्तन में बेसन डालें और उसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, बारीक कटी हरी मिर्च सहित अन्य मसाले डालकर ऊपर से स्वादानुसार नमक डालें.

स्टेप 2- अब इसका घोल बनाने के लिए इसमें जरूरत के मुताबिक पानी डाल दें और गाढ़ा घोल तैयार करें. अब ब्रेड स्लाइस को लेकर इसके तिकोने टुकड़े काट लें.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल गर्म होने पर ब्रेड स्लाइस को बेसन के घोल में डुबोकर कड़ाही में तलने के लिए डाल दें. ब्रेड पकोड़े को तब तक तलें जब तक कि दोनों ओर से इसका रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये क्रिस्पी न हो जाएं.

स्टेप 4- अब चाट बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और टमाटर को बारीक काट लें. अब एक प्लेट में गरमागरम ब्रेड पकोड़े रखें और उन्हें बीच में से काट लें. इसके बाद पकोड़े के ऊपर स्वादानुसार दही डाल दें.

स्टेप 5- इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, हरा धनिया पत्ती सहित अन्य चीजें डाल दें. फिर इमली की चटनी डालकर टमाटर सॉस डाल दें. इसके ऊपर बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर और धनिया पत्ती डाल दें.

स्टेप 6- फिर सबसे ऊपर बूंदी और नमकीन भुजिया डाल दें. आपकी जायकेदार ब्रेड पकोड़ा चाट बनकर तैयार हो चुकी है. जो भी इसे खाएगा वो तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा.