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Bharwan Tamatar Recipe: खाने का स्वाद करना है डबल? झटपट बनाकर खाएं भरवां टमाटर, नोट कर लें आसान रेसिपी

Bharwan Tamatar Recipe: अगर रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार टमाटर से कुछ हटके और बेहद स्वादिष्ट बनाकर देखिए. आपने भरवां बैंगन, आलू और भिंडी तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या कभी भरवां टमाटर ट्राई किया है?

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 3:56:46 PM IST

Bharwan Tamatar Recipe
Bharwan Tamatar Recipe


Bharwan Tamatar Recipe: अगर रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार टमाटर से कुछ हटके और बेहद स्वादिष्ट बनाकर देखिए. आपने भरवां बैंगन, आलू और भिंडी तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या कभी भरवां टमाटर ट्राई किया है? मसालेदार स्टफिंग से तैयार यह सब्जी देखने में जितनी आकर्षक लगती है, स्वाद में भी उतनी ही लाजवाब होती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है. लंच हो या डिनर, भरवां टमाटर रोटी, पराठे या चावल के साथ शानदार लगते हैं. 

बच्चों के लिए इसे कम मसालों के साथ बनाएं, तो वे भी बड़े चाव से खा सकते हैं. हम आपको आज भरवां टमाटर बनाने की सिंपल रेसिपी बताने जा रहे हैं. इस रेसिपी को फॉलो कर आप घर पर ही स्वादिष्ट भरवां टमाटर का स्वाद ले सकेंगे.

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भरवां टमाटर बनाने के लिए सामग्री

  • टमाटर – 10
  • आलू उबले – 2
  • पनीर – 100 ग्राम
  • लाल मिर्च पाउडर – 1/4 टी स्पून
  • हरी मिर्च कटी – 1
  • जीरा – 1/2 टी स्पून
  • अदरक कद्दूकस – 2 टी स्पून
  • काजू कटे – 8-10
  • किशमिश – 1 टेबलस्पून
  • गरम मसाला – 1/4 टी स्पून
  • हरा धनिया कटा – 1 टेबलस्पून
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

भरवां टमाटर बनाने की विधि

स्टेप 1- भरवां टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को लें और उन्हें धोकर, छुरी की मदद से सभी के ऊपरी हिस्से को काट लें. इसके बाद छुरी की मदद से टमाटर के अंदर का गूदा (Pulp) निकाल लें. गूदे और ऊपरी हिस्से को एक बाउल में अलग रख दें.

स्टेप 2- इसके बाद उबले आलू को लें और उन्हें छीलकर एक बाउल में उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें. फिर पनीर को कद्दूकस करें और आलू में डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद इस मिश्रण में लाल मिर्च, गरम मसाला, काजू, किशमिश, स्वादानुसार नमक और हरा धऩिया डालकर सभी को अच्छे से मिलाकर रख दें.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही लें और उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल दे. जब जीरा चटकने लगे तो उसमें कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस अदरक और टमाटर का गूदा डालकर करछी की मदद से चलाएं. 

स्टेप 4- जब टमाटर का पल्प गाढ़ा होने लगे तो उसमें आलू और पनीर का मिश्रण डालकर कुछ देर के लिए भून लें. इसके बाद कटे हुए टमाटरों में आलू, पनीर का मिश्रण भर दें और टमाटरों के काटे गए ऊपरी हिस्से से इसे बंद कर दें.

स्टेप 5- अब एक भारी तले वाली कड़ाही को लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर टमाटर को उसमें पकने के लिए रख दें. टमाटरों के ऊपर थोड़ा सा नमक और एक टी स्पून तेल डालकर इन्हें प्लेट से ढंक दें और धीमी आंच पर इसे पकने दें. 

स्टेप 6- टमाटरों को नर्म होने तक पकाना है. इस दौरान बीच-बीच में प्लेट हटाकर टमाटरों की स्थिति के देखते हैं. इस तरह आपके टेस्टी भरवां टमाटर बनकर तैयार हो चुके हैं. इन्हें नान, पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं.

Tags: dinner recipeFood recipehealthy recipe
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