Home > लाइफस्टाइल > Besan Onion Cheela: नाश्ते में झटपट बनाएं कुरकुरा बेसन-प्याज चीला, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी मांगेंगे बार-बार!

Besan Onion Cheela: नाश्ते में झटपट बनाएं कुरकुरा बेसन-प्याज चीला, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी मांगेंगे बार-बार!

Besan Onion Cheela Recipe: रोज सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए, अगर इस सवाल ने आपको भी परेशान कर रखा है तो बेसन प्याज का चीला आपकी टेंशन दूर कर सकता है. स्वाद से भरपूर यह देसी नाश्ता बनाने में बेहद आसान है और इसके लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 5:54:56 PM IST

Besan Onion Cheela
Besan Onion Cheela


Besan Onion Cheela Recipe: रोज सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए, अगर इस सवाल ने आपको भी परेशान कर रखा है तो बेसन प्याज का चीला आपकी टेंशन दूर कर सकता है. स्वाद से भरपूर यह देसी नाश्ता बनाने में बेहद आसान है और इसके लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बेसन में बारीक कटा प्याज और कुछ मसाले मिलाकर तैयार किया गया यह चीला बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से स्वादिष्ट होता है. खास बात यह है कि इसे झटपट तैयार किया जा सकता है और चटनी या दही के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो चलिए जानते हैं बेसन प्याज चीला बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट के साथ-साथ हल्की भूख लगने पर भी बना सकते हैं. सीखें बनाने का आसान तरीका-

बेसन प्याज का चीला बनाने के लिए सामग्री

  • बेसन – 1 कटोरी
  • प्याज – 1
  • हरी मिर्च – 2
  • अजवाइन – 1 टी स्पून
  • लाल मिर्च – 1 टी स्पून
  • कढ़ी पत्ते – 8-10
  • तेल – जरूरत के अनुसार
  • नमक – स्वादानुसार

बेसन प्याज का चीला बनाने की विधि

स्टेप 1- बेसन और प्याज का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लें और उसमें बेसन डाल दें. अब प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लें और उसे बेसन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. अब इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को मिला लें. आखिर में कढ़ी पत्ते डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार कर लें.

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स्टेप 2- अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दें. अब एक कटोरी में बेसन का घोल लें और उसे तवे के बीच में डालते हुए चारों ओर गोलाकर में फैलाएं. कुछ देर तक चीले को ऐसे ही सिकने दें फिर पलट दें. अब चीले के दूसरी ओर भी तेल लगाकर सेकें. चीले को पलट-पलटकर तब तक सेकें जब तक कि उसका रंग सुनहरा न हो जाए. 

स्टेप 3- इसके बाद चीले को एक प्लेट में निकाल लें. आपका स्वादिष्ट बेसन प्याज चीला बनकर तैयार हो चुका है. इसी तरह सारे घोल से चीले तैयार कर लें. इसे ब्रेकफास्ट में टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें. आप चाहें तो बेसन चीला बिना प्याज डाले भी बना सकते हैं.

Tags: Food recipehealthy recipe
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