Besan Chila Sabji: न पनीर, न आलू… बेसन से बनाएं राजस्थान की ये लाजवाब सब्जी, स्वाद ऐसा कि बार-बार करेंगे डिमांड

Besan Chila Sabji Recipe: रोज-रोज पनीर, आलू और दूसरी सब्जियां खाकर अगर आप बोर हो गए हैं? तो इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. राजस्थान के पारंपरिक स्वाद से भरपूर बेसन चीला सब्जी आपके खाने का जायका बदल सकती है. इसमें न पनीर की जरूरत है और न ही आलू की.., फिर भी इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे. बेसन से तैयार नरम चीले और मसालेदार ग्रेवी का कॉम्बिनेशन रोटी, पराठे और चावल के साथ खूब पसंद आती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं बेसन चीला सब्जी बनाने की आसान रेसिपी.

बेसन चीला सब्जी बनाने के लिए सामग्री

चीला बनाने के लिए:

– 1 कप बेसन

– 1 बारीक कटा प्याज (वैकल्पिक)

– 1 बारीक कटी हरी मिर्च

– आधा चम्मच अजवाइन

– आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

– एक चुटकी हल्दी

– स्वादानुसार नमक

– जरूरत के अनुसार पानी और तेल

ग्रेवी बनाने के लिए:

– 2 बारीक कटे प्याज

– 2 टमाटर की प्यूरी

– 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

– आधा चम्मच जीरा

– आधा चम्मच हल्दी पाउडर

– 1 चम्मच धनिया पाउडर

– आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

– एक चुटकी गरम मसाला

– 2 बड़े चम्मच तेल

– नमक और हरा धनिया स्वादानुसार

बेसन चीला सब्जी बनाने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले तैयार एक बड़े बर्तन में बेसन लें. इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा. इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए.

स्टेप 2: अब एक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. अब बेसन के घोल को तवे पर फैलाकर पतला चीला बनाएं. इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. इसी तरह सभी चीले तैयार कर लें. अब इन्हें ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. आप चाहें तो चीले को रोल करके भी काट सकते हैं.

स्टेप 3: इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जीरा चटकने पर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ देर पकाएं. इसके बाद टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालें. मसालों को तब तक पकाएं, जब तक तेल अलग दिखाई देने न लगे.

स्टेप 4: अब ग्रेवी में जरूरत के अनुसार पानी डालकर उबाल आने दें. इसके बाद बेसन के चीले के टुकड़े डालें और धीमी आंच पर 3-5 मिनट पकाएं. आखिर में गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि चीले डालने के बाद सब्जी को बहुत देर तक न पकाएं, वरना वे टूट सकते हैं.

रोटी और चावल के साथ करें सर्व

आपकी स्वादिष्ट बेसन चीला सब्जी तैयार है. इसे गरमागरम रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. इसका मसालेदार स्वाद रोज के खाने में नया ट्विस्ट लाने के लिए बेहतरीन है. अगर आपको ज्यादा चटपटा स्वाद पसंद है, तो ग्रेवी में अमचूर पाउडर या थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं.