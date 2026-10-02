Besan Bread Toast: रोज-रोज वही ब्रेड खाकर हैं परेशान? नाश्ते में बनाएं बेसन ब्रेड टोस्ट, मांग-मांगकर खाएंगे लोग

Besan Bread Toast Recipe: सुबह-सुबह नाश्ते में रोज वही ब्रेड-बटर या सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं? कुछ ऐसा बनाने का मन है, जो स्वाद में चटपटा हो, झटपट तैयार हो जाए और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए? तो इस बार ट्राई करें बेसन ब्रेड टोस्ट की आसान रेसिपी. बेसन में प्याज, हरी मिर्च और पसंदीदा मसाले मिलाकर तैयार किया गया इसका घोल ब्रेड को एक नया स्वाद देता है. बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम यह टोस्ट सुबह की चाय के साथ भी खूब जमेगा. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप इसे बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कम समय में स्वादिष्ट और चटपटा बेसन ब्रेड टोस्ट बनाने का आसान तरीका-

बेसन ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 6

बेसन – 1 कप

टमाटर कटे – 1/2 कप

शिमला मिर्च कटी – 1/2 कप

प्याज कटे – 1/2 कप

कच्चे आलू कद्दूकस – 1/2 कप

चाट मसाला – 1/4 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

गरम मसाला – 1/4 टी स्पून

बेकिंग सोड़ा – 1 चुटकी

तेल- अंदाजानुसार

नमक – स्वादानुसार

बेसन ब्रेड टोस्ट बनाने की विधि

स्टेप 1- बेसन ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लें और उसमें बेसन छानकर डाल दें. इसके बाद बेसन में लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, बेकिंग सोड़ा, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दें.

स्टेप 2- अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लें. अब बेसन के इस घोल में कटे हुए प्याज, कद्दूकस किए हुए कच्चे आलू, कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर डालकर सभी को घोल में अच्छे से मिक्स कर मिश्रण तैयार कर लें.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो ब्रेड की स्लाइस लें और उसे बेसन के घोल में अच्छी तरह से डुबोकर तलने के लिए कड़ाही में डाल दें.

स्टेप 4- अब ब्रेड को 1 से 2 मिनट तक तब तक पलट-पलट कर फ्राई करें जब तक ब्रेड का रंग दोनों ओर से सुनहरा न हो जाए. जब ब्रेड कुरकुरी फ्राई हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारी ब्रेड स्लाइस को तल लें.

स्टेप 5- इस तरह से नाश्ते के लिए आपकी स्वादिष्ट बेसन ब्रेड टोस्ट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है. अब आप इसे टोमेटो सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.