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Besan Appe Recipe: हल्की भूख में क्या खाएं? झटपट बनाएं बेसन के अप्पे, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का करेगा मन!

Besan Appe Recipe: दोपहर के खाने के कुछ घंटे बाद ही अगर पेट फिर से कुछ स्वादिष्ट खाने की फरमाइश करने लगे, तो हर बार बाहर का स्नैक खाना जरूरी नहीं! कुछ ऐसा हो जो झटपट तैयार हो जाए, स्वाद में लाजवाब हो और बहुत ज्यादा भारी भी न लगे, तो बेसन के अप्पे एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 21, 2026 7:44:33 PM IST

Besan Appe Recipe
Besan Appe Recipe


Besan Appe Recipe: दोपहर के खाने के कुछ घंटे बाद ही अगर पेट फिर से कुछ स्वादिष्ट खाने की फरमाइश करने लगे, तो हर बार बाहर का स्नैक खाना जरूरी नहीं! कुछ ऐसा हो जो झटपट तैयार हो जाए, स्वाद में लाजवाब हो और बहुत ज्यादा भारी भी न लगे, तो बेसन के अप्पे एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं. आमतौर पर अप्पे सूजी या रवा से बनाए जाते हैं, लेकिन बेसन से तैयार अप्पे भी स्वाद में किसी से कम नहीं होते. बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम-नरम ये अप्पे बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आ सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय और मेहनत भी नहीं लगती. तो चलिए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और झटपट बेसन के अप्पे बनाने की आसान रेसिपी.

बेसन अप्पे बनाने के लिए सामग्री

  • बेसन – 1 कप
  • राई – 1 टी स्पून
  • अदरक-हरी मिर्च पेस्ट – 1 टी स्पून
  • कढ़ी पत्ते – 7-8
  • नींबू रस – 1/4 टी स्पून
  • इनो पाउडर – 1 टी स्पून
  • तेल आवश्यकतानुसार
  • नमक – स्वादानुसार

बेसन अप्पे बनाने की विधि

स्टेप 1- बेसन अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन डाल लें. अब बेसन में 2 चम्मच तेल, अदरक-मिर्ची का पेस्ट, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 

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स्टेप 2- अब इसमें पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला और न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए. जब घोल तैयार हो जाए तो उसे 15 मिनट के लिए अलग रख दें. इसके बाद घोल में इनो पाउडर डालकर मिला दें.

स्टेप 3- अब अप्पे तैयार करने का पैन लें और उसके हर खाने में 2-3 बूंद तेल डालकर फैला दें. अब राई और कढ़ी पत्ता को लें और उसे थोड़े से तेल में फ्राई कर लें. अब इन्हें अप्पे के हर कप में थोड़ा-थोड़ा डाल दें. इसके बाद ऊपर से बेसन का घोल अप्पे के कपों में भर दें. 

स्टेप 4- इसके बाद इन्हें सेंकने के लिए रख दें. लगभग 5 मिनट तक अप्पों को सिकने दें. इस दौरान अप्पों को पलटते रहें, जिससे वे दोनों ओर से अच्छे से सिक जाएं. 

स्टेप 5- अब सिके हुए अप्पों को एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारे घोल से अप्पे तैयार कर लें. स्नैक्स के लिए आपके स्वादिष्ट गर्मागर्म बेसन के अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं.

Tags: breakfast recipedinner recipeFood recipehealthy food
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