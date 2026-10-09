Barley Dalia: बेली फैट घटाना है तो नाश्ते में खाएं जौ का दलिया! स्वादिष्ट बनाने की आसान रेसिपी जानकर रोज बनाएंगे

Barley Dalia Recipe: अगर पेट के आसपास जमा चर्बी यानी बेली फैट से परेशान हैं और वजन कम करने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट की तलाश कर रहे हैं, तो जौ का दलिया आपकी डाइट में शामिल करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. फाइबर से भरपूर जौ का दलिया पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है, जिससे बार-बार भूख लगने और बेवजह कुछ खाने की आदत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है. खास बात यह है कि इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए आप अपनी पसंद की सब्जियां भी मिला सकते हैं. यह पौष्टिक होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान है. तो आइए जानते हैं जौ का दलिया बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

जौ का दलिया बनाने के लिए सामग्री

जौ का दलिया – 1/2 कप

मटर – 1/2 कप

टमाटर बारीक कटा – 1

गाजर – 1/4 कप

शिमला मिर्च – 1/4 कप

फूलगोभी – 1/4 कप

जीरा – 1/2 टी स्पून

घी – 1 टी स्पून

अदरक पेस्ट – 1 टी स्पून

हरी मिर्च – 2

हरा धनिया – 1 टेबल स्पून

नमक – स्वादानुसार

जौ का दलिया बनाने की विधि

स्टेप 1- जौ का दलिया बनाने के लिए सबसे पहले जौ का दलिया लें और उसे अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके बाद एक कड़ाही को मीडियम आंच पर गर्म करें और उसमें जौ का दलिया डालकर चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक भून लें.

स्टेप 2- अब कुकर लें और उसमें एक चम्मच घी डालकर मीडियम आंच पर गैस पर गर्म करने के लिए रखें. जब घी गर्म होकर पिघल जाए तो उसमें आधा चम्मच जीरा डालकर भूनें. जीरा चटकने लगे तो कुकर में कटी शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मटर के दाने डालकर भूनें.

स्टेप 3- जब सब्जियां अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें अदरक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल दें. 1 मिनट तक इन्हें करछी की मदद से चलाते हुए भूनें. इसके बाद कुकर में सेंककर रखा हुआ दलिया डाल दें और ऊपर से कटे हुए टमाटर मिला दें.

स्टेप 4- इसके बाद कुकर में 1 बड़ा कप पानी दाल दें. इस बात का ध्यान रखें कि दलिया की मात्रा जितनी है पानी उससे लगभग तीन गुना होना चाहिए. कुकर में पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें और गैस की फ्लेम तेज कर दें.

स्टेप 5- जब कुकर में एक सीटी आ जाए तो गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लें. पौष्टिक जौ का दलिया बनकर तैयार हो चुका है. इसका स्वाद लेने से पहले इस पर कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल दें. इसके बाद इसे सभी लोगों को सर्व करें.