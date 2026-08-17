मीठे की क्रेविंग हो तो ट्राई करें बनारसी हलवा! कद्दू, मावा और ड्राई फ्रूट्स का करें यूज, वर्षों तक याद रहेगा स्वाद

Banarasi Halwa Recipe: हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा- कभी सूजी का, कभी आटे का तो कभी गाजर और मूंग दाल का. लेकिन, क्या आपने कभी कद्दू से बनने वाला बनारसी हलवा चखा है? अगर जवाब नहीं है, तो इस बार मीठे में कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाने का मौका बिल्कुल न छोड़ें. बनारसी हलवा अपनी मुलायम बनावट, खुशबू और मावे-ड्राई फ्रूट्स के स्वाद के कारण मिठाई पसंद करने वालों को खूब भाता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है.

कद्दू, मावा, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों से आप घर पर ही स्वादिष्ट बनारसी हलवा तैयार कर सकते हैं. सही तरीके से पकाने पर कद्दू की मिठास, मावे की मलाईदार खुशबू और मेवों का स्वाद मिलकर इस हलवे को एक खास मिठाई बना देते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी, जिससे कम मेहनत में तैयार होगा स्वाद से भरपूर हलवा.

बनारसी हलवा बनाने के लिए सामग्री

कद्दू – 2 कप

चीनी 3/4 कप

देसी घी – 1/2 कप

मावा (खोया) – 3/4 कप

दूध – 3 कप

बादाम – 14-15

काजू – 14-15

इलायची पाउडर – 1/2 टी स्पून

बनारसी हलवा बनाने की विधि

स्टेप 1- बनारसी स्टाइल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू लें और उसे काटकर आगे का नरम गूदा निकाल दें और फिर ऊपरी छिलका उतार दें. इसके बाद कद्दू के टुकड़े काटकर मिक्सर में डालकर पीस लें और एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद काजू और बादाम के बारीक-बारीक टुकड़े काटकर अलग रख दें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही में दूध डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. दूध को गर्म करने के दौरान उसे बीच-बीच में चम्मच की मदद से चलाते रहे. जब दूध में उबाल आने लगे तो उसमें कद्दू का तैयार किया पेस्ट डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें. इसके बाद इसे पकने दें. ध्यान रखें कि इसे चलाते रहें वरना कद्दू का पेस्ट कड़ाही से चिपक सकता है. जब हलवा गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें.

स्टेप 3- अब एक दूसरी कड़ाही लें और उसमें घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. जब घी पिघल जाए तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर तल लें और एक प्लेट में निकाल लें. अब घी में मावा डालकर भूनें. कुछ देर बाद इसमें स्वादानुसार चीनी मिलाएं और पकने दें. 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस की आंच धीमी कर दें और दूध-कद्दू के गाढ़े मिश्रण को डालकर मिलाएं.

स्टेप 4- अच्छी तरह से मिक्स कर हलवा पकने दें. आखिर में ड्राई फ्रूटस और इलायची पाउडर मिक्स कर गैस बंद कर दें. स्वाद से भरपूर बनारसी हलवा बनकर तैयार हो चुका है. इसे बाउल में डालकर ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर सर्व करें.