Badam Kesar Kheer: त्योहार हो या खुशी का मौका… आसानी से बनाकर खाएं बादाम केसर खीर, कभी भूल नहीं पाएंगे स्वाद

Badam Kesar Kheer Recipe: मीठा खाने के शौकीनों के लिए खीर का नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है. चावल की पारंपरिक खीर से लेकर सेवई और खजूर की खीर तक, भारतीय रसोई में इसकी कई स्वादिष्ट वैरायटी मौजूद हैं. लेकिन अगर आप इस बार कुछ शाही, स्वादिष्ट और थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं, तो बादाम केसर खीर ट्राई कर सकते हैं.

दूध की मलाईदार मिठास, बादाम का हल्का क्रंच और केसर की खुशबू इस खीर को खास बना देती है. त्योहार हो, मेहमानों का घर आना हो या फिर परिवार के साथ कोई खुशी सेलिब्रेट करनी हो, बादाम केसर खीर आसानी से तैयार होने वाली शानदार स्वीट डिश है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर अब तक इस रेसिपी को घर पर नहीं बनाया है तो हमारी बताई विधि से आप बादाम केसर खीर को आसानी से बना सकते हैं.

बादाम केसर खीर बनाने के लिए सामग्री

बादाम – 1 कप

दूध – 1 लीटर

केसर धागे – 2 चुटकी

देसी घी – 1 टेबलस्पून

इलायची पाउडर – 1/4 टी स्पून

चीनी – स्वादानुसार

बादाम केसर खीर बनाने की विधि

स्टेप 1- स्वाद से भरपूर बादाम केसर खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में बादाम लें और उनके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें. इसके बाद लगभग 10 मिनट तक बादाम को गर्म पानी में ही भीगे रहने दें. इसके बाद छलनी की मदद से सारी बादाम को निकाल लें और उनके ऊपर ठंडा पानी डालते हुए धो लें. इस प्रक्रिया को अपनाने से बादाम का छिलका ठीक तरह से आसानी से निकल जाएगा.

स्टेप 2- अब छिलका निकली सारी बादाम को मिक्सर जार में डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए बारीक पेस्ट तैयार कर लें. अब एक कड़ाही में देसी घी डालकर गर्म करें. घी पिघलने के बाद उसमें बादाम का पेस्ट डालकर भूनें. बादाम पेस्ट को धीमी आंच पर चम्मच से चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि पेस्ट का रंग लाइट ब्राउन न हो जाए. पेस्ट को भुनने में 7-8 मिनट का वक्त लगेगा.

स्टेप 3- जब बादाम पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए तो उसमें दूध डालें और अच्छी तरह से मिला दें. इसके बाद गैस की फ्लेम तेज कर कड़ाही को ढककर खीर को पकने दें. बीच-बीच में खीर को चम्मच या करछी की मदद से चलाते रहें. जब खीर उबलने लगे तो उसमें इलायची पाउडर, स्वादानुसार चीनी और केसर डालकर करछी से अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करें.

स्टेप 4- कुछ देर और पकान के बाद गैस बंद कर दें. स्वाद से भरपूर बादाम केसर खीर बनकर तैयार है. इसे गर्मागर्म सर्व करें. खीर को अगर ठंडी खाना पसंद करते हैं तो इसे फ्रिज में कुछ देर ठंडा होने रख दें उसके बाद परोसें.