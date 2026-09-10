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Amritsari Chole: डिनर में ट्राई करें अमृतसरी छोले, पंजाबी तड़के का ऐसा स्वाद बार-बार बनाने को कर देगा मजबूर

Amritsari Chole Recipe: अगर आपको खाने में चटपटा, मसालेदार और भरपूर पंजाबी स्वाद पसंद है, तो आज के डिनर के लिए अमृतसरी छोले एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. मसालों की खुशबू, गाढ़ी ग्रेवी और काबुली चने का स्वाद- इस डिश की खासियत ही ऐसी है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए.

By: Lalit Kumar | Published: September 10, 2026 6:43:02 PM IST

Amritsari Chole recipe
Amritsari Chole recipe


Amritsari Chole Recipe: अगर आपको खाने में चटपटा, मसालेदार और भरपूर पंजाबी स्वाद पसंद है, तो आज के डिनर के लिए अमृतसरी छोले एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं. मसालों की खुशबू, गाढ़ी ग्रेवी और काबुली चने का स्वाद- इस डिश की खासियत ही ऐसी है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए. साथ में गरमा-गरम भटूरे, पूरी, पराठे या कुलचे मिल जाएं तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. पंजाबी खाने की लोकप्रियता अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है. छोले-भटूरे से लेकर राजमा, कढ़ी और कई दूसरी पंजाबी डिशेज आज देशभर के घरों में खूब पसंद की जाती हैं. इन्हीं में से एक है अमृतसरी छोले, जो अपने खास मसालों और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 

अगर रोज की सब्जी-दाल से कुछ अलग और स्वाद में थोड़ा स्पाइसी ट्राई करने का मन है, तो यह रेसिपी आपके डिनर को खास बना सकती है. अमृतसरी छोले बनाने के लिए मुख्य रूप से काबुली चने का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें मसालों के साथ पकाकर ऐसा स्वाद तैयार किया जाता है, जो साधारण छोले से काफी अलग महसूस होता है. 

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अमृतसरी छोले बनाने के लिए सामग्री

  • काबुली चना – 1 कप
  • प्याज बारीक कटी – 2
  • टमाटर बारीक कटे – 2
  • लहसुन कटा – 7-8 कली
  • अदरक बारीक कटा – 1 इंच टुकड़ा
  • दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा
  • तेजपत्ता – 2
  • बड़ी इलायची – 2
  • हरी मिर्च लंबी कटी – 2
  • लौंग – 2
  • टी बैग – 1
  • कसूरी मेथी – 1/2 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – 3/4 टी स्पून
  • अमचूर – 1/2 टी स्पून
  • धनिया पाउडर – 1 टी स्पून
  • हल्दी – 1/4 टी स्पून
  • जीरा – 1 टी स्पून
  • लाल मिर्च सूखी – 1
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

अमृतसरी छोले बनाने की विधि

स्टेप 1- अमृतसरी छोले बनाने के लिए सबसे पहले चने को लें और उन्हें कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद चने का पानी निकालकर इसे कुकर में डाल दें. अब कुकर में ढाई कप पानी डालकर बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, मीठा सोडा, टी बैग और स्वादानुसार नमक डालें और कुकर का ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर रख दें. चने को कुकर की 4 सीटियां आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालकर चटकाएं. जब जीरा चटकने लगे तो उसमें कटा अदरक, लहसुन डालें. करछी से कुछ सेकंड तक चलाने के बाद इसमें बारीक कटे प्याज डालें और लगभग 2 मिनट तक भूनें. प्याज जब नरम होकर लाइट ब्राउन नजर आने लगें तो इसमें अन्य सारे मसाले और नमक डाल दें.

स्टेप 3- अब कसूरी मेथी को हाथों से मसलकर इस मसाले में डालें और लगभग एक मिनट तक भून लें. फिर बारीक कटे टमाटर डालकर ग्रेवी को पकने दें. कड़ाही को ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं जिससे मसाले और प्याज, टमाटर अच्छे से पक सकें. अब कुकर से छोले निकालें और कड़ाही में डालकर उसे करछी से अच्छी तरह से मिक्स कर पकाएं. 

स्टेप 4- अब इसमें लंबी कटी हरी मिर्च भी डाल दें. फिर अमचूर पाउडर डालकर 2 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें. आपके स्वादिष्ट अमृतसरी छोले तैयार हो चुके हैं. लंच या डिनर में इसे पराठे या राइस के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy food
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