घर पर ऐसे बनाकर खाएं सुपरफूड अलसी के लड्डू, हड्डियों को बना देंगे फौलादी, ब्लड शुगर भी रहेगा कंट्रोल!

Alsi Laddu Recipe: अगर आप ऐसा स्वादिष्ट स्नैक ढूंढ़ रहे हैं जो टेस्ट के साथ सेहत का भी भरपूर ख्याल रखे, तो अलसी के लड्डू बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. अलसी में फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होने से इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है. नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने, जोड़ों की सेहत को सपोर्ट करने और शरीर को जरूरी पोषण देने में मददगार हो सकता है. साथ ही, अलसी में मौजूद घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में भी सहायक माना जाता है.

अगर आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में एक हेल्दी और एनर्जी से भरपूर विकल्प शामिल करना चाहते हैं, तो घर पर बने अलसी के लड्डू एक बढ़िया चुनाव हो सकते हैं. इन्हें दिन में कभी भी सीमित मात्रा में खाया जा सकता है. यदि आपने अब तक इन्हें घर पर नहीं बनाया है, तो आसान रेसिपी की मदद से कुछ ही समय में स्वादिष्ट और हेल्दी अलसी के लड्डू तैयार किए जा सकते हैं.

अलसी के लड्डू बनाने की सामग्री

घर पर अलसी के लड्डू बनाने के लिए आपके पास कुछ सामग्री होनी चाहिए. इसके लिए- अलसी के बीज, आटा, गोंद (खाने वाला), बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, खरबूजे के बीज, नारियल बूरा, अखरोट, इलायची, चीनी और देसी घी होना चाहिए.

अलसी के लड्डू बनाने की विधि

स्टेप 1- अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही लें और उसमें 4 टेबलस्पून देसी घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. घी पिघल जाए तो उसमें गोंद डालें और तल लें. इसके बाद फ्राइड गोंद को एक प्लेट में निकालें और उन्हें तोड़ लें.

स्टेप 2- इसके बाद बचे हुए घी में गेहूं का आटा डालकर उसे धीमी आंच पर सेकें. आटा तब तक सेकना है जब तक कि उसका रंग गोल्डन ब्राउन न हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर आटा एक बर्तन में निकाल लें.

स्टेप 3- अब ऊसी कड़ाही में अलसी के बीज डालें और उन्हें धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें. 5 मिनट में अलसी अच्छी तरह से सिक जाएगी. इसके बाद अलसी को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. अब कड़ाही में घी डालकर अखरोट, चिरौंजी और खरबूजे के बीज डालकर उन्हें तल लें. इन सामग्रियों को बर्तन में निकालने के बाद कड़ाही में बारीक कटे बादाम और पिस्ता डालकर भूनें.

स्टेप 4- आखिर में कड़ाही में 1 चम्मच तेल डालकर दरदरी पिसी अलसी डालकर उसे भूनें और फिर बड़ी बाउल में निकाल लें. अब एक कड़ाही में पानी और चीनी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दें. इस बीच एक बड़ी मिक्सिंग बाउल में अलसी, भुना आटा, गोंद, सूखे मेवे, इलायची और नारियल बूरा डालकर एकसार कर लें. इसके बाद बाद जब चीनी की चाशनी जैसी बन जाए तो उसे इस मिश्रण में डालकर मिक्स करें.

स्टेप 5- तैयार मिश्रण को अच्छी तरह से एकसार करने के बाद उन्हें हाथ में ले लेकर गोल-गोल करते हुए लड्डू बांधें. तैयार लड्डू को एक प्लेट में अलग रखते जाएं. कुछ देर बाद अलसी के लड्डू सैट हो जाएंगे. टेस्टी और हेल्दी अलसी के लड्डू तैयार हैं. इन्हें किसी भी वक्त खाया जा सकता है.