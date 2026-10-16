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Aloo Paneer Kulcha: घर पर बनाएं आलू-पनीर कुलचा, खाते ही याद आएगी दिल्ली की गलियां, कभी नहीं भूल पाएंगे स्वाद

Aloo Paneer Kulcha Recipe: अगर आपका भी चटपटा और पंजाबी खाना खाने का मन कर रहा है, तो अब बाजार जाने की जरूरत नहीं. आप घर पर ही आसानी से आलू-पनीर कुलचा बना सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: October 16, 2026 8:17:55 PM IST

Aloo Paneer Kulcha Recipe
Aloo Paneer Kulcha Recipe


Aloo Paneer Kulcha Recipe: दिल्ली की गलियों में मिलने वाले गरमा-गरम कुलचे का स्वाद भला कौन भूल सकता है! ऊपर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम, मसालेदार आलू-पनीर की भरपूर स्टफिंग वाला कुलचा खाने का मजा ही कुछ और है. अगर आपका भी चटपटा और पंजाबी खाना खाने का मन कर रहा है, तो अब बाजार जाने की जरूरत नहीं. आप घर पर ही आसानी से आलू-पनीर कुलचा बना सकते हैं. इसे नाश्ते, लंच या शाम की भूख के लिए तैयार किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी, जिससे घर बैठे मिलेगा दिल्ली की गलियों जैसा जायकेदार स्वाद.

आलू-पनीर कुलचा बनाने के लिए सामग्री

  • मैदा – 3 कटोरी
  • दही – 3 टी स्पून
  • सोडा – 1 चुटकी
  • तेल – 2 टी स्पून

भरावन के लिए

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  • आलू उबले – 4
  • पनीर – 1 कटोरी
  • हरी मिर्च कटी – 4
  • प्याज कटे – 2
  • जीरा पाउडर – 1/2 टी स्पून
  • गरम मसाला – 1/2 टी स्पून
  • सूखा धनिया खड़ा – 2 टी स्पून
  • अनारदाना – 1 टी स्पून
  • अमचूर – 1/2 टी स्पून
  • पुदीना के पत्ते – 8-10
  • नमक – स्वादानुसार

आलू-पनीर कुलचा बनाने की विधि

आलू पनीर कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा डालें और उसमें थो़ड़ा सा तेल, सोडा और चुटकी भर नमक डालकर आटा गूंथ लें. ध्यान रहे कि आटा नरम रहे. इसके बाद इसे ढककर 15 मिनट के लिए अलग रख दें. अब एक बड़ी मिक्सिंग बाउल लें और उसमें उबले आलू मैश कर डाल दें. फिर पनीर के टुकड़े, बारीक कटा प्याज, पुदीना और सूखे मसाले डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भरावन तैयार कर लें.

अब मैदे का आटा लें और उसे एक बार फिर गूंद लें. इसकी एक बड़ी लोई लेकर उससे एक बड़ी और पतली रोटी बेल लें. अब रोटी पर तेल लगाएं और ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दें. इसके बाद रोटी को रोल करें और लगभग आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. तय समय के बाद रोल निकालें और उसकी लोइयां काट लें. अब इन्हें चपटा कर इनमें पनीर और आलू से तैयार भरावन भर दें और अच्छे से बंद कर उन्हें फैला दें. ऊपर से कुलचे पर थोड़ा सा पुदीना लगा दें.

अब एक तवे को गर्म करने के लिए गैस पर रख दें. इसके बाद कुलचे के एक तरफ पानी लगा दें और उसे तवे पर सेकने के लिए डाल दें. जब कुलचे की एक साइड थोड़ी पक जाए तो उसे पलटते हुए गैस पर अच्छे से सेक लें. कुलचा सुनहरा होने के बाद एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह अन्य कुलचे भी तैयार कर लें. गरमागरम आलू पनीर कुलचा को मक्खन डालकर छोले के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy foodlifestyle
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