Aloo Kulcha Recipe: घर पर बनाकर खाएं पंजाबी स्टाइल आलू कुलचा, हर बाइट में मिलेगा ढाबे जैसा स्वाद!

Aloo Kulcha Recipe: गरमागरम कुलचा सामने आते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है. ऊपर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू की स्वादिष्ट फिलिंग. आलू कुलचा (Aloo Kulcha) का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि एक बार खाने के बाद मन बार-बार इसे खाने को करता है. लेकिन, हर बार इसे खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में तवा है, तो आप बड़ी आसानी से पंजाबी स्टाइल आलू कुलचा घर पर ही तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं तवे पर झटपट बनने वाले स्वादिष्ट आलू कुलचे की आसान रेसिपी.

आलू कुलचा बनाने के लिए सामग्री

भरावन के लिए

उबले आलू – 6

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

हरी मिर्च कटी – 2

चाट मसाला – 1 टी स्पून

हरा धनिया पत्ती – 1 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

कुलचा बनाने के लिए

मैदा – 2 कप

दही – 1/2 कप

बेकिंग सोडा – 1/2 टी स्पून

चीनी का बूरा – 2 टेबलस्पून

सूखा मैदा

नमक – स्वादानुसार

आलू कुलचा बनाने की विधि

स्टेप 1- आलू कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें और उसके बाद उन्हें छीलकर एक बर्तन में मैश कर लें. अब मैश किए आलूओं में लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दें.

स्टेप 2- अब एक दूसरा बर्तन लें और उसमें मैदा डाले दें. अब मैदे में चीनी, बेकिंग सोडा, दही और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर लें. फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गूंदते हुए सॉफ्ट आटा तैयार कर लें. आटा गूंदने के बाद उसे 20 मिनट के लिए अलग रख दें.

स्टेप 3- तय समय के बाद आटे को लें और उसमें एक चम्मच तेल डालकर एक बार फिर अच्छे से गूंद लें. अब आटे की बड़ी लोइयां तैयार कर लें. अब एक बड़ी लोई लेकर उसे हल्का सा दबाएं. अब इसमें सूखा मैदा लगाकर हल्का मोटा बेल लें.

स्टेप 4- अब इसमें एक चम्मच आलू का मिश्रण रखकर चारों ओर से पैक कर उसकी लोई बना लें. अब लोई के एक तरफ धनियापत्ती रखकर उसे दबा दें. उसके बाद लोई पलटकर उसमें थोड़ा सा मैदा लगाकर आप जैसा चाहें उस आकार में कुलचा उसे बेल लें.

स्टेप 5- अब मीडियम आंच पर नॉनस्टिक पैन/तवा रखकर गर्म करें. अब बेले हुए कुलचे पर हल्का सा पानी लगाकर तवे पर डालें. इस बात का ध्यान रखें कि उस तरफ लगाएं जहां धनिया पत्ती ना लगी हों. पानी लगाने से कुलचा तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा.

स्टेप 6- जब कुलचा एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो तवे को गैस की आंच पर उल्टा कर दें. ऐसा करने से धनिया की ओर का कुलचा भी अच्छे से सिक जाएगा.

स्टेप 7- कुलचा जब अच्छे से सिक जाए तो उसे तवे से हटा लें और उस पर बटर लगा दें. इसी तरह सारी लोइयों के कुलचे तैयार कर लें. स्वाद से भरपूर आपका आलू कुलचा बनकर तैयार हो चुका है. इसे दही या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं.