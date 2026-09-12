Aloo Kofta: डिनर में खाना है मसालेदार और चटपटी सब्जी? बनाकर खाएं आलू कोफ्ता, मेहमान भी करेंगे स्वाद की तारीफ

Aloo Kofta Recipe: रोज-रोज वही आलू, गोभी, पनीर या दूसरी सब्जियां खाकर अगर डिनर में कुछ अलग और मसालेदार खाने का मन हो रहा है, तो इस बार आलू कोफ्ता ट्राई कर सकते हैं. इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और जब नरम-नरम आलू के कोफ्ते मसालेदार, गाढ़ी ग्रेवी में मिलते हैं तो साधारण डिनर भी खास बन जाता है. खास बात यह है कि आलू कोफ्ता बनाने के लिए किसी बहुत खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है. घर में मौजूद मसालों और आसानी से मिलने वाली चीजों से इसे तैयार किया जा सकता है.

क्रिस्पी कोफ्ते और चटपटी ग्रेवी का कॉम्बिनेशन रोटी, पराठे, नान या चावल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है. अगर आप भी इस बार डिनर में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो रोज की सब्जी से अलग हो और परिवार के सभी लोगों को पसंद आए, तो आलू कोफ्ता एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. इसको आप घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर आसानी से आलू कोफ्ता की स्वादिष्ट सब्जी बनाने का तरीका-

आलू कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री

कोफ्ते के लिए

आलू – आधा किलो

अरारोट – 4 टेबलस्पून

काजू बारीक कटे – 10-12

हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून

तेल- अंदाजानुसार

नमक – स्वादानुसार

ग्रेवी बनाने के लिए

टमाटर – 5

प्याज – 5

क्रीम – 1 कप

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

धनिया पाउडर – 1 टी स्पून

हल्दी पाउडर – 1/2 टी स्पून

हरी मिर्च कटी – 2

धनिया कटा – 1 टेबलस्पून

अदरक – 1 इंच टुकड़ा

तेल – 3-4 टेबलस्पून

जीरा – 1 टी स्पून

गरम मसाला – 1/2 टी स्पून

नमक – स्वादनुसार

आलू कोफ्ता बनाने की विधि

स्टेप 1- आलू के कोफ्ते बनाने के लिए आलू को उबालें और उन्हें छीलकर एक बर्तन में कद्दूकस कर लें. फिर हाथों से कद्दूकस आलू को अच्छी तरह से मैश करें. अब आलू में अरारोट, कटा हरा धनिया और नमक डालकर गूंद लें. अब हथेली पर आलू का मिश्रण रखकर उसमें काजू के टुकड़े डालकर उसकी बॉल्स तैयार कर लें. आलू के सारे मिश्रण से इसी तरह काजू रखकर बॉल्स बना लें. इन सभी बॉल्स को एक प्लेट में अलग रखते जाएं.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद उसमें आलू की तैयार बॉल्स डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करते रहें. इस दौरान करछी से बॉल्स को पलटते भी जाएं. जब बॉल्स फ्राई हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लें.

स्टेप 3- अब ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक-बारीक काट लें. फिर क्रीम लेकर उसे अच्छे से फेंट लें. अब कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालें और गर्म करने के लिए रख दें. तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा डालकर तड़कने दें फिर उसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं.

स्टेप 4- अब ग्रेवी के मिश्रण में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डालें और करछी से मिक्स कर भून लें. अब गैस बंद कर दें. जब मसाला ठंडा हो जाए तो उसे मिक्सर की मदद से पीस लें. अब एक बार फिर कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें और उसमें पिसा मसाला डाल दें. इसके साथ ही कड़ाही में क्रीम डालकर मिक्स करें. हमें ग्रेवी को तब तक भूनते जाना है जब तक कि वह तेल न छोड़ने लग जाए.

स्टेप 5- ग्रेवी के तेल छोड़ने के बाद कड़ाही में लगभग दो कप पानी डालें. इसमें नमक डालकर उबाल आने तक पकने दें. अब इसमें फ्राई कर रखे गए कोफ्तों को डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं. आपके डिनर के लिए टेस्टी आलू के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं. इसे सर्व करने से पहले हरा धनिया पत्ती से गार्निश करें.