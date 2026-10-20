सर्दी हो या शाम की चाय, हर मौके पर जमेगा आलू-कॉर्न कटलेट! सब्जियां मिलाकर ऐसे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक

Aloo Corn Cutlet Recipe: दिन में हल्की भूख लगते ही कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन करने लगता है. खासकर शाम की चाय के साथ गर्मागर्म स्नैक्स मिल जाए, तो मजा ही आ जाता है. लेकिन अगर आप हर बार बाजार से समोसे या पकौड़े मंगवाने के बजाय घर पर कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो आलू-कॉर्न कटलेट एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. आलू की नरम बनावट, स्वीट कॉर्न का हल्का मीठा स्वाद और हरी सब्जियों का मेल इस स्नैक को खास बनाता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी आसान है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इसका स्वाद पसंद कर सकता है. तो आइए जानते हैं घर पर क्रिस्पी और टेस्टी आलू-कॉर्न कटलेट बनाने की आसान रेसिपी.

आलू कॉर्न कटलेट बनाने के लिए सामग्री

स्वीट कॉर्न उबले – 2 कप

आलू उबले – 2

प्याज बारीक कटी – 1

बीन्स – 1 कप

गाजर कटी – 1

मटर – 1/2 कप (वैकल्पिक)

पत्तागोभी कद्दूकस – 1/4 कप

अदरक कद्दूकस – 1 टी स्पून

हरी मिर्च कटी – 2

हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून

चाट मसाला – 1/4 टी स्पून

गरम मसाला – 1/2 टी स्पून

हल्दी – 1 चुटकी

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

नींबू रस – 1 टी स्पून

तेल – आवश्यकतानुसार

नमक – स्वादानुसार

आलू कॉर्न कटलेट बनाने की विधि

स्टेप 1- आलू-कॉर्न कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कार्न और आलू को उबाल लें. उबले स्वीट कॉर्न को एक बाउल में अलग रख दें वहीं उबले आलू के छिलके उतारकर मिक्सिंग बाउल में मैश कर लें. ध्यान रहे कि आलू को ज्यादा देर तक नहीं उबालना है. तीन सीटी आने के बाद आलू के कुकर को उतार लें.

स्टेप 2- अब मैश किए आलू में स्वीट कॉर्न, कद्दूकस पत्तागोभी, मटर (वैकल्पिक), गाजर, बीन्स डालकर मिक्स करें. इसके बाद इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, कटी हरी मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं. कटलेट को क्रिस्पी बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़े से पोहे भी मिला सकते हैं.

स्टेप 3- आलू कॉर्न कटलेट का मिश्रण जब तैयार हो जाए तो इसके पहले गोल-गोल बॉल्स बना लें. इसके बाद बॉल्स को दबाते हुए टिक्की का आकार दें. अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर चारों और फैलाएं और मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तवा गर्म हो जाए तो कटलेट को रखकर सेके. कटलेट को पलटते हुए तब तक सेके जब तक दोनों ओर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं.

स्टेप 4- इसके बाद इसे एक प्लेट में अलग निकाल लें. आप चाहें तो इन्हें सेक सकते हैं और चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं. इसी तरह सारे कटलेट को सेक लें. स्नैक्स के लिए स्वाद से भरे आलू कॉर्न कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं. इन्हें हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.