एलोवेरा फेस क्लीनज़र कैसे बनाएं? फायदे जान महंगे-महंगे प्रोडक्ट को कहेंगे बाय

Aloe Vera Face Cleanser: एलोवेरा एक चमत्कारी पौधा है जो न सिर्फ आपकी त्वचा को निखारता है, बल्कि उसे गहराई से साफ़ भी करता है। यह बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह न सिर्फ़ हमारी सेहत के लिए, बल्कि बालों और त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी इसके और भी कई फ़ायदे हैं। अगर आप केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स से परेशान हो चुके हैं, तो आप एलोवेरा फेस क्लीनज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्लीनज़र बनाने की सामग्री

2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल (पत्ते से निकाला गया)

1 चम्मच गुलाब जल (रोज़ वॉटर)

1/2 चम्मच नींबू का रस (ऑयली स्किन के लिए)

1/2 चम्मच शहद (ड्राई स्किन के लिए)

कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल (यदि उपलब्ध हो तो, पिंपल्स के लिए फायदेमंद)

क्लीनज़र बनाने की विधि

सबसे पहले एलोवेरा पत्ते को काटें और अंदर का जेल चम्मच से निकाल लें। एक कटोरी में एलोवेरा जेल लें। इसमें गुलाब जल मिलाएं। अपनी स्किन टाइप के अनुसार नींबू का रस या शहद मिलाएं। चाहें तो टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करें जब तक स्मूद पेस्ट न बन जाए।

क्लीनज़र कैसे लगाएं

इस मिक्सचर को चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं।

2-3 मिनट तक मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल करें।

एलोवेरा फेस क्लीनज़र के फायदे