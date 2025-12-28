दोपहर की ये 3 गलतियां बढ़ा रही हैं आपका कोलेस्ट्रॉल, आज से ही इसे इन 5 आसान आदतों से सुधारें!

दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है. अक्सर हम डाइट और एक्सरसाइज़ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी दोपहर की छोटी-छोटी आदतें भी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में बड़ा रोल निभाती हैं.

दोपहर के खाने या स्नैक्स में ओट्स, फल, सब्ज़ियां, नट्स और दालें जैसी फाइबर वाली चीज़ें शामिल करने से ‘खराब’ कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम होता है. इन हेल्दी चीज़ों के साथ अगर आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और सही मात्रा में पानी पीने की आदत डालें, तो दिल की सेहत को दोगुना फायदा मिलता है. वहीं, मीठे या प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाकर आप ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को बढ़ने से रोक सकते हैं.

लाइफस्टाइल में अपनाएं ये 4 बदलाव

खाने-पीने के अलावा दोपहर के समय ये आदतें आपके दिल को मज़बूत बनाएंगी:

1. हल्की फिजिकल एक्टिविटी दोपहर में 15-30 मिनट की सैर, हल्की स्ट्रेचिंग या सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और वज़न कंट्रोल में रहता है. खाने के बाद थोड़ी हलचल करने से पाचन भी बेहतर होता है और आप उस सुस्ती से बच जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण बनती है.

2. भरपूर पानी पिएं दिन भर सही मात्रा में पानी पीने से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, जो सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करता है। आप ग्रीन टी या गुड़हल (Hibiscus) की चाय भी ले सकते हैं, जिनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

3. अनहेल्दी स्नैक्स से बचें दोपहर के वक्त अक्सर मीठा या तला-भुना खाने का मन करता है. ये चीज़ें ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ाती हैं. इनकी जगह फल या फाइबर वाली चीज़ें चुनें ताकि शरीर को एनर्जी मिले और दिल भी सुरक्षित रहे.

4. ध्यान से और चबाकर खाएं (Mindful Eating) जल्दबाज़ी में खाने के बजाय धीरे-धीरे और स्वाद लेकर खाएं. इससे आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने (overeating) से बचेंगे और आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा. खाना खाते समय टीवी या मोबाइल से दूर रहें ताकि शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख सके।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में फाइबर का कमाल

फाइबर, खासकर घुलनशील (Soluble) फाइबर, कोलेस्ट्रॉल घटाने का सबसे नेचुरल तरीका है। यह पाचन के दौरान कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ चिपकाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. साथ ही, यह ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है। रिसर्च के मुताबिक, रोज़ाना सही मात्रा में फाइबर लेने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL लेवल में काफी कमी आती है.

दोपहर के खाने में शामिल करें ये खास चीज़ें:

ओट्स: यह घुलनशील फाइबर का बेहतरीन जरिया है. आप इसे स्मूदी या ओटमील बार के रूप में ले सकते हैं.

ब्रसेल्स स्प्राउट्स: इन सब्ज़ियों में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. इन्हें हल्का भूनकर या स्टीम करके खाया जा सकता है.

नट्स: बादाम, अखरोट और पिस्ता हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्स हैं. मुट्ठी भर नट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है.

फलियां और दालें: बीन्स, दाल और छोले को सलाद या सूप में शामिल करें. ये फाइबर से भरपूर और दिल के दोस्त हैं.

फल: सेब, नाशपाती, बेरीज और संतरे कोलेस्ट्रॉल सोखने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और मीठे की क्रेविंग भी कम करते हैं.

कच्ची सब्ज़ियां: गाजर, खीरा और शिमला मिर्च जैसे लो-कैलोरी स्नैक्स को हम्मस जैसी डिप के साथ खाना एक हेल्दी ऑप्शन है.

दोपहर के रूटीन में किए गए ये छोटे और आसान बदलाव लंबे समय में आपके दिल की सेहत के लिए बड़े वरदान साबित हो सकते हैं.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। अपनी डाइट या लाइफस्टाइल में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें।