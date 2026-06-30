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Cooling Room Without AC: बिना AC कैसे ठंडा रखें अपना कमरा? ये 5 नुस्खे दिलाएंगे गर्मी से राहत

Cooling Room Without AC: भीषण गर्मी में AC न होने पर भी कमरे को ठंडा रखा जा सकता है. सही वेंटिलेशन, पर्दे, पंखे और कुछ आसान देसी उपाय अपनाकर घर में आरामदायक ठंडक पाई जा सकती है.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 1:00:37 PM IST

बिना AC कैसे ठंडा रखें अपना कमरा?
बिना AC कैसे ठंडा रखें अपना कमरा?


Cooling Room Without AC: देश के कई राज्यों में गर्मी अभी भी आग उगल रही है. खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में लोग उमस और तपती गर्मी से परेशान है. गर्मी के कारण करने में आग उगल रहे हैं, बिना AC कमरा ठंडा रखना तो अब नामुमकिन सा हो गया है. लेकिन AC हर किसी के पास नही है. आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बिना एयर कंडीशनर के तो मिनटों में कमरा भट्टी बन जाता है. ऐसे में कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए. लेकिन आज हम आपके लिए बिना AC कमरा कैसे ठंढा करें, उसके लिए कुछ खास नुस्खे खोज कर लाए हैं. जिन्हें आजमाकर आप अपना कमरा भी ठंडा रख सकते हैं. 

बिना AC कैसे ठंडा रखें अपना कमरा?

गीला तोलिया लटका लें 

कमरा ठंडा रखने के लिए सबसे पहले आपको एक गीले तौलिए की जरूरत होगी. तौलिए को सबसे पहले ठंडे पानी में डुबा कर निचोड़ लें और खिड़की पर टांग दे. जिसके कारण खिड़की से कमरे में आने वाली हवा ठंडी हो जाएगी और कमरा कम गर्म होगा. ये तरीका रात को सबसे अधिक कारगर साबित होता है, क्योंकि तौलिया जल्दी नहीं सूखता और कमरा अधिक समय तक ठंडा रहता है. 

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दिन में कमरा बंद रखें 

दिन के समय धूप को कमरे में आने से रोकें. इसके लिए आप गहरे रंग के परदे का इस्तेमाल कर सकते हैं. डार्क कलर के परदें धूप को कमरे के भीतर कम आने देंगे, जिससे कमरा ठंडा बना रहेगा. 

खस के परदे का करें इस्तेमाल 

आप बालकनी में खस का परदे लगा सकते हैं. उन परदों को टांगकर उनपर पानी का छिड़काव करें, जिससे बाहर की गर्म हवा ठंडी होकर कमरे के भीतर एंट्री ले. ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिससे घर ठंडा रहता है. 

छत पर सफेद रंग 

छत सबसे अधिक धूप सोखने का काम करनी है. ऐसे में अगर आप छत को ठंडा रखते हैं, तो कमरा और घर खुद ठंडा रहेगा. इसके लिए आप घर की छत पर सफेत पेंट लगा सकते हैं. सफेद पेंट अपने भीतर धूप कम एब्जॉर्ब करती है. 

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वेंटिलेशन का ख्याल रखें 

अगर आपके घर में कूलर है तो वेंटिलेशन से कमरा अधिक ठंडा रहता है. कूलर को खिड़की के पास लगा लें और रात के समय हो सके तो दरवाजे और खिड़की को खोल लें. जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो और कमरा अधिक ठंडा रहे. 

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Tags: How to Cool Room Without ACRoom Cooling TipsSummer Cooling Hacks
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