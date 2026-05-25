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नौतपा में घर बन रहा भट्टी? अपनाएं छत ठंडी रखने के आसान देसी तरीके

Easy Ways To Reduce Room Heat: अगर आप चाहते हैं कि छत की गर्मी कमरे तक न पहुंचे, तो ये आसान देसी उपाय काफी मदद कर सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 25, 2026 8:46:15 PM IST

लू से बचने के लिए घर को ठंडा रखने के उपाय
लू से बचने के लिए घर को ठंडा रखने के उपाय


Heatwave Home Cooling Hacks: देशभर में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. दिन में तेज धूप और रात में गर्म कमरों की वजह से लोगों का हाल बेहाल है. खासकर ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छत दिनभर धूप से तपती रहती है और रात तक कमरे में गर्मी बनी रहती है. नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है और 2 जून तक चलेगा. इन नौ दिनों में तापमान अपने चरम पर रहता है, इसलिए घर को ठंडा रखना और सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है.

छत को ठंडा रखने का देसी तरीका

अगर आप चाहते हैं कि छत की गर्मी कमरे तक न पहुंचे, तो एक आसान देसी उपाय काफी मदद कर सकता है. इसके लिए चूना पानी में भिगोकर अच्छी तरह घोल लें और छानने के बाद उसमें नमक और फेविकोल मिलाएं. फिर इस मिश्रण को छत पर पेंट की तरह लगा दें.

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यह लेयर धूप की गर्मी को काफी हद तक छत में समाने से रोकती है. इससे छत कम गर्म होती है और कमरे का तापमान भी सामान्य बना रहता है. यह तरीका कम खर्चीला होने के साथ-साथ लंबे समय तक असरदार भी माना जाता है.

टैरेस गार्डन से मिलेगा ठंडक का फायदा

छत पर पौधे लगाना भी गर्मी कम करने का बेहतरीन तरीका है. टैरेस गार्डन बनाने से सीधी धूप छत पर नहीं पड़ती, जिससे गर्मी कम होती है. पौधे वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं और हवा को भी बेहतर बनाते हैं. आप छत पर सब्जियों, हर्ब्स या सजावटी पौधों के गमले रख सकते हैं. हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि गमलों के नीचे सही स्टैंड लगाए जाएं ताकि छत में सीलन या पानी जमा न हो. यह तरीका घर को ठंडा रखने के साथ-साथ हरियाली का एहसास भी देता है.

जूट की बोरियां और रिफ्लेक्टिव पेंट हैं कारगर

गर्मी से बचने के लिए जूट की बोरियां भी काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं. अगर छत को दिनभर जूट की बोरियों से ढक दिया जाए, तो धूप की गर्मी सीधे छत तक नहीं पहुंचती. इससे कमरे में गर्माहट कम महसूस होती है.

आजकल बाजार में व्हाइट रिफ्लेक्टिव पेंट भी उपलब्ध हैं. यह पेंट सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है और छत को ज्यादा गर्म नहीं होने देता. ऐसे पेंट का इस्तेमाल करने से घर का तापमान सामान्य रखने में मदद मिलती है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है.

खस के पर्दे और क्रॉस वेंटिलेशन का महत्व

गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए पुराने घरेलू तरीके आज भी काफी असरदार हैं. खिड़कियों और दरवाजों पर खस के पर्दे लगाने से घर में आने वाली हवा ठंडी हो जाती है. अगर इन पर्दों पर हल्का पानी छिड़क दिया जाए तो हवा में ठंडक के साथ सौंधी खुशबू भी महसूस होती है.

इसके अलावा घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना बेहद जरूरी है. अगर घर में हवा का सही आवागमन रहेगा तो उमस कम होगी और कमरे ज्यादा गर्म महसूस नहीं होंगे.

पौधे और एग्जॉस्ट फैन भी देंगे राहत

घर के अंदर एलोवेरा, स्नैक प्लांट, एरिका पाम, मनी प्लांट और जेड प्लांट जैसे इंडोर प्लांट लगाने से भी फायदा मिलता है. ये पौधे हवा में नमी बनाए रखते हैं और घर का वातावरण ठंडा रखने में मदद करते हैं.

साथ ही रसोई और बंद कमरों में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना भी जरूरी है. खाना बनाते समय पैदा होने वाली गर्मी को बाहर निकालने में यह काफी मददगार होता है. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर नौतपा की भीषण गर्मी में भी घर को काफी हद तक ठंडा और आरामदायक रखा जा सकता है.

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Tags: Best roof cooling tips during heatwaveHeatwave home cooling hacksHow to cool a hot roof naturallyKeep room cool in summerNatural home cooling methods
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