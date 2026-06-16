Relationship: दो दिलों के बीच कभी नहीं आएगी दूरी! बस रिश्तों में इन 4 चीजों की न होने दें Entry, वरना…

Healthy Relationship: रिश्ते बनाना जितना आसान लगता है, उन्हें निभाना उतना ही जिम्मेदारी भरा काम होता है. किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे, सम्मान और समझ पर टिकी होती है. शुरुआत में लोग एक-दूसरे को समझने और करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं. हालांकि, अच्‍छी रिलेशनशिप (Relationship) के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को समझा जाए और ख्‍याल रखा जाए. हर कोई चाहता है कि उसकी अपने पार्टनर (Partner) के साथ अच्‍छी रिलेशनशिप मेंटेन रहे.

हालांकि, कुछ आदतों (Habits) की वजह से रिश्‍तों में दिक्‍कतें होनी शुरू हो जाती हैं. फिर धीरे-धीरे टकराव होने लगता है. ऐसे में आपकी रिलेशनशिप प्‍यार और अपनेपन से मजबूत बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का खास ख्‍याल रखें. अब सवाल है कि आखिर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

रिश्तों इन चीजों की करें No Entry

रोक-टोक से बचें: किसी भी रिलेशनशिप को खुशियों से भरा रखने के लिए जरूरी है कि उसमें एक दूसरे को पूरा स्‍पेस दें. कई बार कपल्‍स में इस बात को लेकर भी दूरियां पनपने लगती हैं कि वे एक दूसरे के कामों को लेकर टोका टाकी करने लगते हैं. बात बात पर टोकना कई बार रिश्‍तों में कड़वाहट भर देता है. कई बार कपल्‍स एक दूसरे को ये करो, वो न करो की नसीहत देते रहते हैं. यह आदत आपके पार्टनर को तकलीफ पहुंचा सकती है. इसलिए इस आदत से दूरी बनाएं. कोशिश यह करें कि आपको जो बात अच्‍छी न लगे उसे अच्‍छे शब्‍दों में कहें. साथ ही एक दूसरे का ख्‍याल रखें, सम्‍मान करें.

गलतियां दोहरे से बचें: गलतियां इंसान को सिखाती हैं और रिलेशनशिप में तो एक तरह से हम बहुत सी बातें सीखते हैं. रिलेशनशिप एक दूसरे का ख्‍याल रखना सिखाती है. जिम्‍मेदारियां किसी भी रिश्‍ते को मजबूत बनाती हैं, लेकिन इसमें की जाने वाली बार बार गलतियां कहीं न कहीं इन्‍हें कमजोर भी करती हैं. इसलिए बार बार गलतियों का न दोहराएं. एक बार जिस बात के लिए तकरार हो उसे दोबारा न कहें.

तवज्जो देने से बचें: कई बात लंबे समय तक साथ रहने के बाद कपल्‍स एक दूसरे को पहले जैसी तवज्‍जो देना कम कर देते हैं. कई बार यह बात भी दूरी की वजह बनने लगती है. ऐसे में इस आदत में सुधार लाएं. किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को अंटेशन देना बेहद जरूरी है. क्‍योंकि जब आप एक दूसरे पर ध्‍यान नहीं देते तो कई तरह की गलतफहमियां पनपने लगती हैं. इसलिए एक दूसरे पर पूरा ध्‍यान दें.

तुलना करने से बचें: कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्‍तों से कुछ पुराने रिश्‍तों की तुलना करने लगते हैं. यह किसी भी रिश्‍ते के लिए ठीक नहीं है. यह आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सकता है. इसलिए गुजरे वक्‍त की सिर्फ अच्‍छी बातें ही याद रखें और उन बातों को तकरार की वजह न बनने दें जिनसे रिश्‍तों में दूरियां पनपने लगें.