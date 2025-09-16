Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा
Home > लाइफस्टाइल > Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा

Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा

How To Increase Sex Stamina: सेक्स का अहसास और उत्सुकता हर किसी के लिए अलग होती है. हर कोई नए-नए पोजिशन्स ट्राई करके सेक्स के रोमांच को और बढ़ाता है. कुछ तरीके ऐसे हैं, जिनसे सेक्स की टाइमिंग को भी बढ़ाया जा सकता है आइए जानते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 16, 2025 11:59:24 AM IST

how man can increase their sex timing
how man can increase their sex timing

How To Increase Sex Timing: अक्सर लोगों को अपने पार्टनर से शिकायत रहती है कि वे बेड पर ज्यादा देर टिक नहीं पाते.इस समस्या से परेशान होकर लोग सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोग सेक्स के दौरान थोड़ा और लंबा समय और पार्टनर से पूरी तरह संतुष्टि चाहतें हैं. लेकिन सेक्स और प्लेजर की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती. हर कपल के लिए ये अलग हो सकती है.और ऐसे में अगर आप अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर आपकी मदद कर सकती हैं आइए जानते हैं, बेड पर टाइमिंग बढ़ाने और पार्टनर को पूरी तरह संतुष्ट करने के आसान तरीके.

अलग-अलग पोजिशन

अगर आप पार्टनर के साथ हमेशा एक ही पोजिशन में सेक्स करते हैं, तो टाइमिंग कम हो जाती है. ऐसे में हमें अलग-अलग पोजिशन ट्राई करना चाहिए , पोजिशन बदलने से न सिर्फ रोमांच बढ़ता है बल्कि टाइमिंग भी लंबी हो सकती है.

फोरप्ले को दें समय

अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर या आप ज्यादा देर तक टिके और ऑर्गेज्म का पूरा मजा मिल सकें, तो इंटरकोर्स से पहले लंबे और हेल्दी फोरप्ले को बिल्कुल ना भुलें, यह पुरुषों के लिए भी यह एक तरह का ब्रेक की तरह काम करता है, जिससे सेक्स का समय बढ़ जाता है. फोरप्ले न सिर्फ टाइमिंग बढ़ाता है बल्कि पार्टनर्स के बीच इंटिमेसी और कनेक्शन को भी गहराई देता है।

स्टार्ट-स्टॉप टेक्निक

अगर आप सेक्स को लंबे समय तक इंजॉय करना चाहते हैं, तो स्टार्ट-स्टॉप टेक्निक बहुत फायदेमंद है. जब आप लगातार एक ही पोजिशन में सेक्स करते हैं तो एजेक्युलेशन जल्दी हो सकता है. इसलिए ट्रिक ये है कि कुछ देर सेक्स करने के बाद 10–20 सेकंड के लिए रुकें, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर दोबारा से शुरू करें. इससे टाइमिंग अपने आप बढ़ जाती है और आप ज़्यादा देर तक बेड पर टिक पाते हैं.

यह भी पढ़ें:  

बेडरूम में जोश की कमी से अगर आप भी हैं परेशान तो इन 8 फूड्स को डाइट में करें शामिल कभी न खत्म होगा स्टैमिना

स्मोकिंग से बचें

आज कल सिगरेट पीना लोगों का शौक हो गया है लेकिन सिगरेट पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं व सेक्स की टाइमिंग पर भी असर पड़ता है. बेहतर स्वास्थ्य और शानदार बेडरूम अनुभव के लिए स्मोकिंग से दुर रहना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: how man can increase their sex timinghow to improve sex timingincrease sex timingsex timing and orgasm connectionsex timing in men
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा
Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा
Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा
Sex Stamina Tips: बेडरूम में टाइमिंग की टेंशन अब खत्म एक्सपर्ट्स के बताए इन सीक्रेट्स से पाएं लंबी टाइमिंग और ऑर्गेज्म का दुगना मजा