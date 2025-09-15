कम हो रही है आपकी सेक्स ड्राइव? आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये जो बढ़ाए मर्दाना ताकत और पार्टनर को दें पूरी संतुष्टि”
How To Increase Sex Drive: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे सेक्सुअल क्षमता और मर्दाना ऊर्जा पर असर पड़ सकता है. अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्स ड्राइव कमजोर हो गई है या आप पहले जैसी बेडरूम लाइफ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं,

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 15, 2025 10:39:00 PM IST

Healthy Sex Life
Healthy Sex Life

How To Increase Sex Drive: महिलाओं की सेक्स लाइफ में एस्ट्रोजन हार्मोन जितना अहम होता है, ठीक उसी तरह पुरुषों की सेक्स लाइफ में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है. इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है। लेकिन यह हार्मोन पुरुष और महिला दोनों के शरीर में होता है, लेकिन सेक्स ड्राइव (Sex DriveBoost) को बढ़ाने में इसका मुख्य योगदान पुरुषों में देखा जाता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे सेक्सुअल क्षमता और मर्दाना ऊर्जा पर असर पड़ सकता है. अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्स ड्राइव (Sex DriveBoost) कमजोर हो गई है या आप पहले जैसी बेडरूम लाइफ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल की जांच कराएं. इसके साथ ही अपने खान पान में कुछ खास चीजें शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां जानिए उन खास चीजों के बारे में…

अश्वगंधा

अश्वगंधा सदियों से सेक्स लाइफ (Sex DriveBoost) सुधारने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है. यह पुरुषों की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर शरीर में जरूरी ऊर्जा और कामेच्छा बढ़ाती है. नियमित सेवन से शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे पुरुष अपनी बेडरूम परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दे पाते हैं.

नारियल पानी

नारियल पानी हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने में बेहद कारगर है. रोजाना इसे पीने या कच्चा नारियल खाने से शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे आपकी सेक्स ड्राइव (Sex DriveBoost) बनी रहती है. इस नेचुरल फल का सेवन न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि बेडरूम परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है. अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को नेचुरल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो नारियल पानी या कच्चा नारियल अपने डाइट में शामिल करें.

कद्दू

अगर आपको कद्दू की सब्ज़ी पसंद नहीं भी है, फिर भी इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद है. कद्दू और इसके बीज टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके बीजों में मौजूद अमीनो एसिड और सेरोटोनिन शरीर में टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे सेक्स ड्राइव  (Sex DriveBoost) और बेडरूम परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं.

चिया सीड्स

चिया सीड्स आपकी सेक्स ड्राइव  (Sex DriveBoost) को बढ़ाने में मदद करते हैं. यह आजकल सुपरमार्केट, किराना स्टोर और मेडिकल शॉप्स में आसानी से मिल जाते हैं। चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन ब्लड फ्लो सुधारते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे बेडरूम परफॉर्मेंस बेहतर होती है. आप इन्हें दलिया, खिचड़ी, पोहा, सब्ज़ी या सलाद में मिला कर रोजाना खा सकते हैं और अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल को नेचुरली बढ़ा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

