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Cancer Patient Identity: शरीर में दिखें ये 5 बदलाव तो हो जाएं सतर्क! कैंसर के हो सकते हैं संकेत

Cancer Patient Identity: कैंसर के शुरुआती संकेत शरीर पहले ही देने लगता है. अचानक वजन घटना, थकान या गांठ जैसे लक्षण दिखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

By: Preeti Rajput | Published: May 15, 2026 2:32:17 PM IST

शरीर में दिखें ये 5 बदलाव तो हो जाएं सतर्क!
शरीर में दिखें ये 5 बदलाव तो हो जाएं सतर्क!


Cancer Patient Identity: कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसका अगर समय रहते पता चल जाए तो इलाज आसान हो सकता है. अक्सर हमारा शरीर पहले से ही बीमारी के कुछ संकेत देने लगता है, लेकिन लोग इन्हें छोटी-छोटी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर शरीर में कुछ बदलाव लगातार दिखाई दें, तो सतर्क होने बेहद जरूरी है. अचानक वजन कम होना या शरीर में गांठ महसूस होना जैसे लक्षण कैंसर की ओर इशारा कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 बदलावों के बारे में, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

कैंसर के लक्षण

कैंसर शरीर में कहीं भी शुरू हो सकता है, इसलिए इसके लक्षण काफी अलग-अलग होते हैं. हालांकि ये लक्षण किसी खास बीमारी की ओर इशारा नहीं करते, फिर भी नीचे दिए गए कुछ सामान्य संकेत ऐसे हैं जिनके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए:

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वजन कम होना 

अगर आपका वजन लगातार कम होता जा रहा है, तो इसे आप भूलकर भी नजरअंदाज ना करें, वजन अधिक कम होने खतरे की निशानी माना जाता है. कैंसर सीधा मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है. इसलिए वजन कम होना आपके लिए खतरा हो सकता है. 

कमजोरी और थकान 

अचानक शरीर में अधिक बदलाव होना भी अच्छा संकेत नहीं है. कमजोरी, थकान और अधिक नींद आना आपके लिए खतरा हो सकता है. कैंसर के मरीज को थकावट लंबे समय तक होती है. 

शरीर में सूजन 

शरीर में गांठ, सूजन या अधिक बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जांच करवानी चाहिए. गर्दन, अंडरआर्म या अन्य हिस्सों में अगर गांठ या सूजन है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

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सांस लेने में दिक्कत होना 

खांसी या फिर सांस लेनें में दिक्कत अगर लंबे समय तक होती है, तो यह भी कैंसर का संकेत हो सकता है. इसलिए समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है. 

घाव लंबे समय तक रहना 

अगर शरीर पर लगा घाव लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर उससे बार-बार खून निकल रहा है, तो इसे हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

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Tags: Cancer
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